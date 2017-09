Gagner UN MILLION en faisant l'épicerie, c'est possible!

ADVERTISEMENT

Après avoir fait piètre figure dans une enquête sur les paniers d'épicerie les moins chers du magazine Protégez-vous l'année dernière, les marchands IGA semblent vouloir se racheter en promettant d'offrir un million de dollars à un client chanceux.

Pour participer au concours qui se déroule du 7 septembre au 1er novembre 2017, il suffit d'acheter l'un des 1300 produits Compliments identifiés en ligne ou dans l'une des 290 succursales IGA à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

Mais il n'y aura pas qu'un grand gagnant. Durant les huit semaines du concours, il y aura l'équivalent d'un finaliste par jour par magasin participant qui remportera une carte-cadeau IGA de 25 dollars. Les grands-finalistes, eux, auront droit à une carte de 500 dollars.

IGA avait promis en 2016 des «giga baisses de prix» qui avait fait sourciller le monde des affaires et excité les consommateurs. Malgré la baisse promise de 5 % à 7 % sur 8500 produits, Protégez Vous avait noté que la chaîne arrivait dernière pour le prix du panier de marques nationales et 4e pour le panier économique. Pire: les prix de la viande et du poisson étaient systématiquement plus chers que chez les autres épiciers de la province.

Mais malgré tout, les clients devraient se river sur les produits Compliments parce que... sérieusement... Qui n'a pas envie de gagner un million?