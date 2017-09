Ann-Rika est la gagnante des «Chefs!»

ADVERTISEMENT

Ann-Rika Martin, ses grands yeux bleus et son infinie humilité ont remporté la finale des Chefs!, sur les ondes de Radio-Canada, lundi soir.

Première femme de l'histoire des Chefs! à rafler les grands honneurs de la compétition – laquelle en était à sa septième édition -, Ann-Rika affrontait dans cette ultime ronde deux autres finalistes, Romain Abrivard et Laurent Bouchard.

Les trois cuistots avaient le mandat de concocter un repas gastronomique en quatre services, comprenant des entrées froide et chaude, un plat principal et un dessert, selon leur propre inspiration, pour épater les juges Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Pasquale Vari.

Alors que les réseaux sociaux s'enflammaient d'enthousiasme et tentaient de prédire l'issue de la saison et l'identité du (de la) lauréat(e), Laurent Bouchard a été éliminé dès l'étape de l'entrée, laissant Ann-Rika et Romain croiser le fer pour le reste du défi.

Ann-Rika semblait abasourdie de s'être démarquée avec son entrée froide de gravlax de truite au gin et citron, son entrée chaude d'œuf poché avec coulis de poivron vert et pain pumpernickel, son plat principal de bœuf grillé avec crémeuse de pommes de terre et légumes rôtis et, enfin, son crémeux de chocolat blanc avec fraises, rhubarbe, crumble et sorbet à la fraise.

Celle qui cuisine depuis l'âge de cinq ans quitte les fourneaux des Chefs! avec une bourse en argent de 30 000$, un voyage en Italie d'une valeur de 10 000$ et une invitation à vivre un stage au restaurant new-yorkais Daniel, du légendaire chef Daniel Boulud.

La jeune femme, qui œuvre présentement au restaurant La Planque, à Québec, a manifesté son intention d'utiliser sa récompense en argent pour aider sa mère à développer le café qu'elle tient, O'Ravito Café Relais, à Saint-Romuald, en banlieue de la Vieille-Capitale, où Ann-Rika contribue à élaborer les menus. C'est d'ailleurs sa maman qui l'a initiée aux plaisirs de la pâtisserie et lui a enseigné à confectionner des gâteaux, lorsqu'elle était bambine.

Ann-Rika a ensuite étudié la cuisine dans le Bas-Saint-Laurent, a approfondi ses connaissances de la pâtisserie à l'ITHQ (Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec), a peaufiné son style dans divers établissements à travers le monde et a poursuivi sa formation sur le chocolat au Costa Rica, dans le centre de recherche d'une plantation de cacao. En mars dernier, elle passait trois semaines en Chine pour représenter le Canada dans une compétition culinaire en pâtisserie, dans la foulée des Fêtes de la Francophonie.

Récipiendaire du deuxième prix, Romain Abrivard – dont la conjointe était sur le point d'accoucher lors du tournage du dernier épisode des Chefs!, et qui est donc papa maintenant – a reçu une bourse de 15 000$ pour son entrée froide de panacotta au babeurre avec œuf de caille et asperges blanches, son entrée chaude de couteaux de mer avec salicorne, chou-rave, lait d'amande et estragon, ses joues de porcelet braisées avec pommes et céleri-rave, son steak d'échine de porcelet grillé avec salsifis, poires et purée de noix, et son dessert avec argousier, mousse au chocolat blanc, gel de marjolaine et meringue au piment d'Espelette. Twitter s'est d'ailleurs bien amusé des misères de Romain à mitonner sa meringue!

Laurent Bouchard, pour sa part, a été gratifié d'une bourse en argent de 2000$, et d'un appareil Thermomix d'une valeur de 2000$.

Pour son retour à l'écran dans sa formule originale, l'émission Les chefs!, animée par Élyse Marquis et Daniel Vézina, et produite par Attraction Images, a retenu une moyenne d'environ 700 000 téléspectateurs par semaine cet été, selon les chiffres fournis par Numeris. Radio-Canada n'a pas encore annoncé si le jeu sera reconduit pour un nouveau tour de table l'an prochain.

