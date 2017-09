18 stars se déguisent en Beyoncé pour la fête de Queen B et pour la bonne cause

Pour la fête de Beyoncé (36 ans!) - née le 4 septembre - une foule de stars s'est déguisée en Beyoncé à la demande de Queen B en personne. Parmi ces célébrités, Michelle Obama, Serena Williams ou encore Kelly Rowland, du beau monde et pour la bonne cause!

Michelle Obama as Beyoncé in Formation extended my life expectancy and paid off my credit card bills 😍😍😍 pic.twitter.com/cKjVy7TwIw