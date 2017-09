Walter Becker, cofondateur et guitariste du groupe Steely Dan, est mort

ADVERTISEMENT

Walter Becker, guitariste, bassiste et cofondateur de la formation rock Steely Dan dans les années 1970, est mort à l'âge de 67 ans. La page web du groupe a confirmé son décès, dimanche, sans donner plus de détails.

Le groupe Steely Dan a vendu plus de 40 millions d'albums depuis sa création en 1972. On lui doit notamment les chansons «Reelin' In the Years», «Rikki Don't Lose that Number» et «Deacon Blues».

Donald Fagen, l'autre membre fondateur de Steely Dan, a déclaré dans un communiqué que son ami de longue date était non seulement «un excellent guitariste et un grand compositeur», mais aussi «très vif d'esprit», «extrêmement drôle» et «cynique à propos de la nature humaine, incluant la sienne».

Donald Fagen a du même coup annoncé son intention de poursuivre les activités du groupe pour faire vivre aussi longtemps que possible la musique qu'ils ont créée ensemble.

Plusieurs artistes ont réagi à la nouvelle sur les médias sociaux, dont Mark Ronson, Ryan Adams et le groupe The Mountain Goats.