Vous portez des lunettes? Ne laissez plus ces petits ennuis gâcher votre journée

Détrompez-vous, nous adorons nos lunettes ! Il y a longtemps que les petits caractères de notre boîte de céréales ne nous font plus loucher. L'époque où nous prenions le mauvais chemin après avoir mal lu un panneau indicateur est révolue. Nous sommes capables de voir aussi bien que les autres ! Or, le port de lunettes, aussi belles soient-elles, peut comporter un certain nombre d'inconvénients. Présentée en partenariat avec Crizal, voici une liste de six situations que seuls les porteurs et porteuses de lunettes peuvent réellement comprendre :

1. Avoir la vue obstruée par la pluie battante

Se frayer un chemin entre les flaques d'eau est encore plus difficile lorsqu'une forte pluie transforme nos verres en parois dégoulinantes qu'il faut constamment essuyer avec le bout de tissu le plus proche. Si au moins les montures étaient équipées d'essuie-glaces !

2. Préférer les journées nuageuses

Nous avons une relation compliquée avec le soleil. Nous aimons sentir sa chaleur sur notre peau, et nous trouvons le monde plus joyeux lorsqu'il brille de tous ses feux. Or, ses rayons sont aveuglants et plusieurs d'entre nous omettons d'acheter les lunettes solaires d'ordonnance ou les revêtements anti-UV qui nous permettraient de voir clair par beau temps.

3. Ne jamais venir à bout des empreintes digitales

Nous avons beau les nettoyer à la perfection, nos lentilles se salissent dès que nous les posons sur le bout de notre nez.

4. Se tromper de contenant sous la douche

Enlever ses lunettes et faire couler l'eau. Prendre la bouteille de shampooing, faire mousser une dose et se rendre compte qu'il s'agit de revitalisant, de gel douche ou de toute autre substance visqueuse. Voilà un rituel que nous connaissons trop bien. La lecture des petits caractères est un réel défi, surtout dans la salle de bain!

5. Déformer une nouvelle monture par mégarde

Nous sommes nombreux à avoir voulu faire les choses différemment en traitant nos nouvelles lunettes avec le plus grand respect, en évitant de les dresser sur notre tête, et en prenant soin de les ranger dans leur étui après utilisation. Jusqu'au jour où nous avons oublié ces bonnes résolutions et hérité d'une monture irrémédiablement déformée.

6. Chercher ses lunettes à tâtons

Enlever ses lunettes pour une minute, puis se laisser distraire par une broutille. Voilà tout ce qu'il faut pour lancer une grande opération de recherche. Mais où se cachent donc ces satanées lunettes ? Après avoir sollicité l'aide de vos collègues ou amis, vous vous êtes soudainement rappelé où vous les aviez posées et avez encore une fois passé pour l'idiot du village.

