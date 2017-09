Magnifique Chrissy Teigen vue par John Legend sans filtres et avec amour!

ADVERTISEMENT

Chrissy Teigen, beauté naturelle? Sans aucun doute!

On connaît sa grande capacité à parler sans filtres ni gêne des ses règles, de sa cellulite, de son couple... le top modèle est un exemple de transparence et de simplicité et mari John Legend en est complètement dingue. Il a publié une photo d'elle avec ce commentaire "pas besoin de filtres". Et c'est vrai.

Voyez le cliché ci-dessous.

No filter necessary A post shared by John Legend (@johnlegend) on Aug 29, 2017 at 1:23pm PDT

Plus tôt cet été, la star s'est filmée pour nous partager un état que nous connaissons bien nous les femmes.

Chrissy commence ainsi: « ça c'est ma peau pendant mes règles, regardez bien...»

Sur le visage de la mannequin - qui ne manque jamais ni de recul ni d'autodérision - on peut voir sans filtre: des boutons et des rougeurs, sans oublier luisances et autres désagréments menstruels. On connaît toutes ces conséquences des changements hormonaux du cycle menstruel...! Peau qui brille, boutons, cuir chevelu plus gras, et sautes d'humeur pour ne pas dire: moral au sous-sol.

Pas de quoi briller en société juste de (re)luire comme un phare sous le soleil.

