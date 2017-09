Elle l'empêche de se suicider, ils se marient 10 ans plus tard

ADVERTISEMENT

L'histoire semble tout droit sortie d'un film. Un homme a raconté sur Internet avoir marié la femme qui l'a convaincu de ne pas mettre fin à ses jours une décennie plus tôt.

Kevin Walsh était encore au secondaire quand il a essayé de se suicider avant d'être interrompu à la dernière minute par un coup de téléphone de la chance de la part de celle qu'il aimait secrètement et qui est aujourd'hui sa femme, Blake Moore, qu'il avait rencontré lors d'un camp d'été plusieurs années auparavant.

Walsh a publié son histoire sur le réseau Quora dans la catégorie des "moments de la vie qui ne peuvent arriver que dans un film" et a expliqué comment il a rencontré Mme Moore (son premier béguin) quand il avait 13 ans et qu'elle l'avait complimenté sur sa tenue.

"Nous avons bavardé et sommes devenus amis, avons échangé nos noms AIM (un forum de chat populaire à l'époque) et nous sommes restés en contact pendant un certain temps", écrit-il.

Mais comme plusieurs idylles d'adolescents, ils se sont éloignés avec le temps même s'il insiste pour dire : "je peux promettre que pas un seul jour n'a passé sans que je pense à cette fille".

Puis dans sa dernière année du secondaire, Walsh a souffert d'une dépression et a planifié de mettre fin à ses jours - il avait même écrit une note de départ - et quelque chose arriva.

"Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'identité de la personne - je ne pouvais pas mourir sans le savoir. C'était un numéro que je n'ai pas reconnu, alors j'ai répondu et c'était elle."

Celui qui originaire d'Indianapolis aux États-Unis a demandé à Mme Moore pourquoi elle appelait, après 12 mois sans se parler du tout, et elle a expliqué qu'elle "a simplement senti qu'elle se devait de le faire" à ce moment.

"Longue histoire courte, elle a prié, je lui ai tout dit et elle m'a persuadé de ne pas faire ça... Elle m'a promis de l'appeler le lendemain, et nous avons raccroché. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire les mots qui, dix ans plus tard, me serviraient à la demander en mariage".

'Cuz together we got many super powers // .. But for reals...this couple are the sweetest, most lovable humans #powercouple #passgraphyvows #sneakpeak Une publication partagée par By Chantal Pasag (@pasagraphy) le 12 Nov. 2016 à 14h27 PST

Le couple s'est marié en septembre 2016.

L'étudiante en droit a écrit sur son compte Instagram : "Notre décision de se marier et notre mariage rapide ont été accueillis avec des sourcils relevés. Pour nous, cependant, rien ne nous apparaissait plus clair. La vie avec mon mari est une aventure - une qui est marquée par le confort incroyable que je ressens en sachant que dans tous les obstacles, je suis avec mon meilleur ami."

Peuvent-ils être plus mignons?

😧<<<< the look on my face when I went through @blakeyk's photos to begin wedditing. Ga'DAMN you are such a beauty, inside and out!! True story. #friendsinreallife #pasagraphyvows #sneakpeak Une publication partagée par By Chantal Pasag (@pasagraphy) le 28 Oct. 2016 à 10h37 PDT

In the moment .. #pasagraphyvows #sneakpeak @blakeyk ... I can't wait to deliver your wedding photos. Coming super soon!! 🙌🏽💥💛 Une publication partagée par By Chantal Pasag (@pasagraphy) le 12 Nov. 2016 à 13h30 PST

Êtes-vous dans une situation de crise? Besoin d'aide? Si vous êtes au Canada, trouvez des références web et des lignes téléphoniques ouvertes 24h par jour dans votre province en cliquant sur ce lien.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost UK a été adapté de l'anglais.