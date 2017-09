6 morceaux essentiels pour ta garde-robe de la rentrée

ADVERTISEMENT

Ce texte a initialement été publié sur les Nerds.co.

Qu'on le veuille ou non, l'été est presque terminé et l'automne prendra tranquillement sa place! La bonne nouvelle, c'est que les collections d'automne sont toujours les plus belles!

Nous avons d'ailleurs eu la chance de participer à la soirée exclusive pour le lancement de la collection Automne/Hiver 2017 de Dynamite. Assurément, vous serez ravies et risquez de dévaliser leurs magasins! Voici donc nos essentiels de la rentrée inspirée de cette collection!

1. Le col roulé

Cet automne/hiver, les cols roulés feront leur retour. Ils sont confortables, trendy et ils se portent avec pratiquement tout. Que ce soit un jeans, une jupe ou pantalon propre. Au niveau des couleurs de l'automne, ce sera plutôt des teintes neutres et rosées qui seront mises en valeur!

Valérie Martel| NERDS

2. La mini-jupe en cuir

La mini-jupe n'est pas une nouveauté, mais agencée avec un pull ultra confortable, votre look fera des jalouses!

3. Les manteaux longs

Cette année, les manteaux longs seront à l'honneur pour compléter chacun de tes styles. Ils étaient d'ailleurs plus que présent lors du lancement de la nouvelle collection Dynamite. Mon coup de coeur: le long manteau rouge!

Valérie Martel

4. Les bottillons à talons

Grande nouveauté chez Dynamite pour la prochaine collection, ils introduiront une collection de souliers dont plusieurs magnifiques petits bottillons! Ils commenceront par intégrer les tailles 7,8 et 9 (en espérant que ce soit ta taille!). Ce sera assurément un autre élément de ta garde-robe qui te permettra de rocker tes différents outfits. Ils s'agencent aussi bien avec une jupe, qu'une robe ou un pantalon.

Valérie Martel

5. Les chandails et cardigans de laine

Pour tes longues journées d'étude ou pour aller en cours, les chandails de laine sont parfaits pour t'assurer le confort nécessaire pour toute ta journée! La nouvelle collection Dynamite t'offrira d'ailleurs plusieurs choix. Je peux te dire que tu tomberas en amour dès que tu les auras touchés, ils sont si doux!

6. Le veston de cuir

Ce classique indémodable t'assura un look glamour et girlboss que tu désires! D'ailleurs les mots d'ordre et d'inspiration de la nouvelle collection sont: confidence, power and texture! Je dois avouer que les collections d'automne sont généralement toujours mes préférés, mais honnêtement, celle-ci dépasse mes attentes!

Bref, prépare ton porte-feuille, car la collection automne/hiver de Dynamite te donnera clairement envie de refaire toute ta garde-robe à temps pour la rentrée!

Bon magasinage!

