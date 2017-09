ADVERTISEMENT

Cette fin de semaine s'est déroulé le Festival musique Mile End Ex de Montréal, deux jours de concerts sous le viaduc Van Horne. Notre photographe était de la partie pour immortaliser des styles festifs.

Au coin des rues Marmier et Henri-Julien et à une minute du métro Rosemont, c'est à ce croisement que de nombreux artistes se sont produits dont Charlotte Cardin, Patrick Watson, Cat Power ou encore Suzanne Vega. Deux journées de style et de musique.

Pour voir les photos des styles lors du Festival musique Mile End Ex de Montréal ci-dessous: