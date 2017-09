ADVERTISEMENT

Le nombre hallucinant d'overdoses aux États-Unis en lien avec les opioïdes a fait resurgir un court métrage d'animation percutant. Réalisée en 2014, l'œuvre épurée du réalisateur allemand, Andreas Hykade, fait aujourd'hui le tour des réseaux sociaux.

Intitulé Nuggets (pépites, en anglais), le court métrage de cinq minutes montre un mignon petit kiwi qui se promène, insouciant, sur une mince ligne noire. Intrigué par une pépite d'or qu'il croise sur son chemin, le volatile semble tout d'abord peu intéressé par la chose.

Curieux de rencontrer une autre pépite, il absorbe finalement son contenu qui le fait alors monter au ciel dans l'euphorie et la béatitude. Voulant à tout prix revivre cette «joyeuse» expérience, il s'engage dans une course aux pépites dont les effets s'amenuisent progressivement et aggrave son apparence. En piteux état, il termine son escapade addictive dans les ténèbres et la douleur.

Habitué à mettre en scène des personnages simples, mais attachants, Andreas Hykade, professeur à l'université d'Harvard, s'intéresse depuis longtemps aux questions sociales. Même s'il dénonce ici les dépendances sous toutes ses formes, le film est maintenant repris par des milliers d'internautes qui tentent d'alerter la population américaine sur les dangers mortels des opioïdes. Rappelons qu'en 2015, les États-Unis ont enregistré pas moins 52 000 overdoses à travers tout le pays.

