NOUVELLES

«Rappelez-vous, on ne tire que sur des personnes noires»: le policier démissionne après cette vidéo

«Rappelez-vous, on ne tire que sur des personnes noires», déclare le lieutenant Greg Abbott sur cette vidéo tournée il y a un an, lors d’un contrôle de la route en Géorgie. Les images et le son ont été obtenus et diffusés ce mercredi par une chaîne de télévision d’Atlanta. Ces propos lui ont coûté son poste. Ce jeudi, son avocat a annoncé que Greg Abbott avait pris sa retraite tout en ajoutant qu’il fallait «écouter ses propos dans leur intégralité pour comprendre le contexte». Selon lui, le policier aurait parler ainsi pour faire baisser la pression lors du contrôle.