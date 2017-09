Onze chefs et restaurants de Québec s’unissent pour créer de nouveaux liens avec les onze Nations autochtones du Québec

ADVERTISEMENT

L'évènement À la rencontre des grands chefs aura lieu les 2 et 3 septembre au Fairmont Le Château Frontenac. L'événement, sous forme de grande dégustation ouverte, offrira l'opportunité au public de déguster de nouvelles créations gastronomiques inspirées par l'art culinaire des onze Nations autochtones et d'en apprendre davantage sur leur culture et leur histoire millénaire.

Un événement gastronomique unique en partenariat avec les membres des Premières Nations et des Inuit de notre province, voici les participants:

Stéphane Modat (Restaurant Le Champlain et Bistro Le Sam) et la Nation Inuit ;

Frédéric Cyr (Directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac) et la Nation Crie ;

François Blais (Bistro B) et la Nation Naskapi ;

Arnaud Marchand (Chez Boulay) et la Nation Mohawk ;

Steve Bissonnette (La Sagamité) et la Nation Abénakise ;

Ashton Leblond (Chez Ashton) et la Nation Malécite ;

Chistophe Sécher (Le Conti) et la Nation Atikamekw ;

Marie-Chantale Lepage (MNBAQ) et la Nation Algonquine ;

Luc Ste-Croix (La Bûche, Bello) et la Nation Huronne-Wendat ;

Nikolas Couture (Louise Taverne Bar à vin) et la Nation Micmac ;

Dominic Jacques (Chez Rioux et Pettigrew) et la Nation Innue.

Entre le 25 août et le 3 septembre prochain, chaque chef ajoutera sa nouvelle création au menu de son restaurant. Une déclinaison en formule bouchée sera offerte lors de la grande dégustation au Fairmont Le Château Frontenac les 2 et 3 septembre 2017. Les Chefs et dignitaires des onze Nations autochtones du Québec seront présents à l'événement pour accueillir les visiteurs gastronomes et partager leur expérience.

« En cette ère de rapprochement entre les peuples, c'est un honneur de pouvoir créer et renforcer les liens avec les Nations autochtones du Québec. Et ce, par le biais de l'univers gastronomique. » se réjouit Steve Barakatt, président du conseil d'administration de Les grands événements artistiques de la ville de Québec, organisateur de l'événement.

Le laissez-passer pour l'admission à l'événement est en vente sur le site lepointdevente.com au coût de 35$.

À VOIR AUSSI