Nico Archambault en colère contre le comportement de certains spectateurs

Nico Archambault et sa femme Wynn Holmes sont présentement à l'affiche de la comédie musicale Saturday Night Fever, présentée au Capitole de Québec.

Fatigué du comportement abusif et irrespectueux de certains spectateurs, le populaire danseur n'a pas hésité à partager son exaspération sur les réseaux sociaux.

«Cher public de Saturday Night Fever – Le spectacle, faut qu'on se parle. J'aime ça vous rencontrer. Et ça me fait plaisir de la prendre votre photo. Mais ça ne vous donne pas le droit de me tripoter à volonté, la où vous voulez. C'est un spectacle musical, pas un bar open, ni le 281. Et non, ça ne justifie pas votre comportement de me répéter (en criant) que « c'est ça être une vedette.»

Le message de Nico Archambault rappelle l'histoire qu'a vécue la journaliste Valérie-Micaela Bain, qui a été embrassée sans son consentement en direct à la télé.

Ces événements soulignent de nouveau l'importance de dénoncer les agressions, aussi petites soient-elles.