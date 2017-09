La lune de miel devra attendre pour Maripier Morin et Brandon Prust

ADVERTISEMENT

Maripier Morin est une jeune mariée occupée! En effet, elle anime présentement Maripier!, à Z, et participera bientôt à La Voix Junior, à TVA. De plus, elle commencera le tournage du film Le triomphe de l'argent de Denys Arcand le 6 septembre prochain. «Depuis quelques mois, je suis des cours de jeu avec l'actrice Johanne-Marie Tremblay, qui a joué dans Jésus de Montréal. Je suis stressée, mais j'essaie de me faire confiance le plus possible dans tout ça», a-t-elle confié au magazine Échos Vedettes.

Si Maripier et Brandon se sont mariés il y a déjà un peu plus d'un mois, ce ne sera pas demain la veille qu'ils partiront en voyages de noces. «On prévoit faire ça dans les deux prochaines années. J'aimerais qu'on parte deux mois pour un grand voyage dont le point de départ serait la Nouvelle-Zélande», explique l'animatrice. Rappelons que Brandon Prust fait le camp de formation des Kings de Los Angeles pour un essai professionnel. Selon plusieurs, ce serait sa dernière chance de faire partie d'une équipe de la LNH.

