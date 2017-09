Le prix du litre d'essence à la pompe a augmenté jeudi soir à Montréal pour une deuxième fois en trois jours, ayant atteint tout près de 1,35 $ pour du carburant ordinaire.

Lundi dernier, le prix généralement affiché sur l'île était de 1,16 $. Le lendemain, il a augmenté à près de 1,27 $.

Le site internet spécialisé essencemontreal.com affiche un prix de 1,35 $ dans différents quartiers de la ville, notamment dans Ahuntsic, dans Villeray, à Saint-Henri, à Saint-Léonard et au centre-ville. Des prix largement inférieurs de l'essence ordinaire, à 1,16 $, demeuraient offerts en périphérie de la métropole, jeudi soir.

Essencequebec.com rapporte pour sa part qu'ailleurs au Québec, les prix étaient jeudi soir beaucoup plus bas qu'à Montréal, en particulier dans certains secteurs de la Montérégie, dans Lanaudière et les Laurentides, en Outaouais et à l'est de Québec. En général, ils étaient inférieurs à 1,05 $ dans ces régions.

Cependant, les prix relevés à Québec étaient de près de 1,24 $ le litre d'ordinaire.

Il y a quelques jours, l'analyste Dan McTeague, du site spécialisé GasBuddy, disait s'attendre à une escalade des prix de l'essence au Canada dès cette semaine parce que les importantes inondations causées par le passage de l'ouragan Harvey avaient forcé plusieurs raffineries du Texas à interrompre leurs activités.

M. McTeague a estimé que les stations-service de marchés comme celui de Montréal pourraient profiter de la hausse des prix des grossistes pour faire grimper leurs prix afin d'augmenter leurs marges de profits.

Vendredi matin, GasBuddy affiche des prix inférieurs à 1,10 $ le litre d'ordinaire à Ottawa, de moins de 1,08 $ à Toronto et inférieurs à 0,97 $ à Calgary.

Jeudi, à New York, le prix du baril de pétrole brut pour livraison en octobre a progressé de 1,27 $ US à la fermeture, à 47,23 $ US.