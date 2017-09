La gardienne qui a laissé un bébé seul lors d'un incendie aurait consommé du crack ce jour-là

La gardienne responsable d'un incendie qui a failli coûter la vie à une fillette d'un an qu'elle gardait avait consommé du crack au cours de cette journée, rapporte TVA Nouvelles.

Heureusement, l'enfant a été secouru par les policiers, sans quoi elle aurait pu mourir puisqu'elle avait été laissée dans l'appartement qui se situe dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.

Selon les colocataires de la dame qui pourrait comparaître sous des accusations de négligence criminelle, elle aurait consommé plus de crack qu'à l'habitude, elle qui en ferait usage presque quotidiennement.

Selon les informations de TVA Nouvelles, celle qui s'appellerait Josée Milot aurait laissé une casserole de maïs soufflé sur la cuisinière dans l'appartement de sa voisine où elle gardait la fillette. Elle aurait ensuite regagné son propre logement où elle se serait endormie.

En entrevue à Cogeco Nouvelles, la mère de l'enfant, Marie St-Amour, a expliqué qu'elle se trouvait en voyage de courte durée à Toronto.

«Ç'a toujours été une très bonne gardienne», a-t-elle dit au sujet de la suspecte.

Cette dernière lui a d'abord faussement indiqué que l'incendie s'était déclaré dans l'appartement au-dessus du sien, avant qu'elle n'apprenne la vérité.

«J'ai appris durant la soirée que c'était mon appartement qui avait pris feu parce qu'elle avait laissé quelque chose sur (la cuisinière)», a dit la mère.

Au bon endroit au bon moment

Les policiers, qui venaient d'intervenir auprès d'un homme barricadé, se sont trouvés au bon endroit pour sauver la fillette d'un an d'une mort certaine, jeudi.

Ce sont les policiers du groupe d'intervention, appelés à intervenir auprès d'un homme en détresse psychologique à proximité, qui se sont précipités dans l'immeuble à logements en flammes en début de nuit.

Les agents du Service de police de la ville de Montréal (SPVM), qui n'étaient munis d'aucun appareil respiratoire, sont entrés avec les extincteurs de service qui se trouvent dans leurs voitures.

«La porte était entrouverte, et le feu était vraiment très, très pris. Je suis entré et le feu roulait littéralement au plafond. J'ai vidé mon extincteur un peu partout, pour essayer de diminuer ou contrôler la propagation du feu, et derrière moi j'avais deux autres policiers avec des extincteurs. Le mien était vide, je suis sorti et il y en a un autre qui est entré» a relaté à La Presse canadienne le policier Hughes Thibault, disant que douze extincteurs ont été utilisés pour «larguer sur le feu dans la cuisine».

Pendant ce temps, à l'opposé dans l'appartement, des policiers essayaient d'entrer en rampant pour essayer d'avoir un peu d'oxygène.

«Après plusieurs tentatives, il y a un policier qui est parvenu à entrer dans une petite pièce où se trouvait un parc de bébé. L'enfant était couché près du sol - pas totalement exposé à la fumée -, ce qui pourrait expliquer qu'il ait survécu plus longtemps», a expliqué M. Thibault.

L'enfant dans la chambre au troisième étage était en détresse respiratoire.

La fillette, qui venait de fêter son premier anniversaire, a été transportée d'urgence à l'hôpital et s'en est tirée saine et sauve.

«Si nous avions été plus loin dans le secteur, l'enfant n'aurait pas survécu, c'était une question de minutes», a dit croire le policier.

Huit policiers ont été incommodés par la dense fumée qui circulait dans l'immeuble en flammes; quatre d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital et ont obtenu leur congé après quelques heures.

Les policiers ont aussi défoncé des portes pour procéder à l'évacuation d'une trentaine de personnes. «On a défoncé des portes pour dire aux gens de sortir, alors qu'il était aux alentours de 00h45. Ce qui est déplorable, là-dedans, c'est que la plupart des appartements n'avaient aucun détecteur de fumée», a indiqué M. Thibault.

D'autres policiers ont ensuite procédé à l'arrestation de la gardienne de l'enfant.