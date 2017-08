Montréal veut un plan d'action en matière de cinéma et de production télévisuelle

Un comité consultatif qui se penchera sur la question du cinéma et de la production télévisuelle voit le jour à Montréal. Le maire Denis Coderre ainsi que Manon Gauthier, membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et du design, en ont fait l'annonce jeudi avant-midi.

Le comité devra déposer un premier rapport d'étape en décembre et compléter ses travaux par le dépôt d'un plan d'action en mars 2018.

Le mandat du comité sera de «tracer un portrait de l'industrie, désigner les secteurs d'activité ayant un important potentiel de croissance, identifier des zones de collaboration avec les différents bureaux de la Ville, recommander certains leviers sur lesquels la Ville peut avoir un impact et finalement, de proposer des objectifs sur un horizon de 5 ans ainsi qu'un plan d'action pour les atteindre».

Les retombées économique de ce secteur ont doublé en cinq ans et atteindront cette année 400 millions $, a fait valoir le maire.

«Les entreprises qui gravitent autour de la production cinématographique et visuelle font preuve de créativité et de dynamisme et contribuent donc directement au rayonnement et au développement économique de la Ville de Montréal, a indiqué Denis Coderre. Il est donc important de poser maintenant des gestes concrets afin de conserver les avantages compétitifs de notre Métropole qui affirme de plus en plus son attractivité dans ce domaine.»