Comment prévenir et traiter les boutons après l'été?

La fin des vacances est souvent synonyme de peau bronzée, mais aussi d'apparitions de boutons. Chlore, superpositions de crèmes en tout genre, expositions prolongées au soleil, et autres réjouissances peuvent entraîner à la fin de l'été l'apparition de boutons.

Et si au lieu de guérir, on prévenait? Voici quelques conseils précieux qui vont changer notre vie et notre peau après la baignade et de nombreuses expositions au soleil.

Protéger sa peau avec une crème dotée d'un SPF

En particulier les peaux mates qui risquent des problèmes de taches. En plus, les effets des UV sont trompeurs. Dans un premier temps, ils assèchent les boutons. Mais de retour de vacances, c'est l'embrasement. Donc, protection maximale impérative.

Ne pas percer les boutons!

Surtout s'ils sont rouges et enflammés, on ne sait jamais ce que cela peut cacher. En revanche, s'il y a une pointe blanche, vous pouvez la percer avec une aiguille préalablement désinfectée, puis presser délicatement avec un mouchoir en papier pour évacuer le contenu. Jamais avec les ongles, pour ne pas écorcher la peau et faire des marques. Ensuite, à l'aide coton-tige, appliquez un produit désinfectant.

Agir en douceur

Contrairement à ce qu'on a tendance à penser, une peau acnéique ne doit pas être "asséchée», car plus elle sera agressée, plus elle va réagir en surproduisant du sébum. On évite également les gommages sur les zones de boutons, car le risque c'est de les abîmer et de provoquer des cicatrices.

