Annie Villeneuve victime d’un accident de plongée

ADVERTISEMENT

Annie Villeneuve est allée en Floride cette fin de semaine et a vécu de grosses émotions, dimanche dernier. En effet, la chanteuse a avisé ses abonnés cette nuit qu'elle a eu un accident de plongée qui serait dû à un problème de décompression. Après une nuit à l'hôpital et plusieurs heures en chambre hyperbare, une machine qui permet d'augmenter la pression, la chanteuse peut dire qu'elle se porte bien.

L'ex-académicienne en a profité pour inciter les plongeurs à la prudence, notamment en respectant toutes les indications et même en étant encore plus prévoyant que ce qui est demandé. Elle précise que c'est ce qu'elle a fait et que ça ne l'a pas empêchée d'avoir un accident. «Nous n'avons pas tous la même tolérance, la même endurance... Ce qui fait pour un, ne fait pas pour l'autre... J'ai donc réalisé ce week-end que je dois être plus sécuritaire que les normes, car autrement, je prends des risques selon mes normes personnelles!», a-t-elle écrit en commentaire sous sa publication.

Plus de peur que de mal, heureusement, pour Annie Villeneuve, qui est déjà prête à remettre son masque et ses palmes.

À voir également :