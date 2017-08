10 boutiques indépendantes où faire des trouvailles mode en or à Montréal

ADVERTISEMENT

C'est la rentrée - et encore un peu l'été - tu es à la recherche de fringues uniques, que personne d'autre ne va porter sur le campus ou lors de tes 5 à 7 de bureau? Voici 10 petites boutiques indépendantes où te créer un look sur mesure, à Montréal.

Le Dressing Montréal: 3773, boul. St-Laurent, Montréal

Tu es blasée par l'uniformité du prêt-à-porter? Passe faire un tour dans cette friperie de luxe, qui propose des morceaux usagés, mais de qualité... et à petits prix! On retrouve également une sélection de vêtement et accessoires neufs de designers québécois, dont les bijoux d'Anne-Marie Chagnon.

Lustre : 4068, boul. St-Laurent, Montréal

Ici, chaque pièce est faite à la main, à Montréal, dont la majorité à même l'atelier du boulevard St-Laurent. Des coupes flatteuses pour toutes les silhouettes (taille 0 à 14), des étoffes confortables (vive le tencel!) et un style à la fine pointe des tendances. Combinaison, crop top, palazzo, jupe ligne A, short taille haute : il y en a pour tous les goûts!

Delano Design: 70, rue St-Paul Ouest, Montréal

Dans cette boutique urbaine du Vieux-Montréal, la mode européenne (Rosemunde, C/MEO Collective) rencontre les designers montréalais. S'en résulte des styles uniques, que les stylistes présentes en magasin se feront un plaisir d'agencer à vos goûts et votre personnalité. En plus, des expositions ont lieu sporadiquement dans la boutique.

Ibiki: 4357, boul. St-Laurent, Montréal

Les amateurs de mode minimaliste seront servis chez Ibiki. Du noir, du blanc, des styles épurés, des coupes oversize, des accessoires intemporels. Mais, toujours avec un petit je-ne-sais-quoi ultra contemporain. On retrouve même quelques meubles, des bouquins et des petits pots. Un « one-stop-shop » comme on les aime !

Citizen Vintage

Comme l'indique son nom, cette friperie contemporaine se spécialise dans les fringues vintage, et ce, neufs ou usagés. Oubliez les magasins bric-à-brac. Ici, le local est aéré et les vêtements sont choisis méticuleusement. En ce moment, Citizen Vintage met de l'avant la magnifique collaboration entre Leclubmay & Ankle, deux designers d'ici à découvrir.

La Montréalaise Atelier: 65, St-Viateur Est, Montréal

Vous voulez afficher votre appartenance à la métropole ? Allez visiter La Montréalaise Atelier ! Plusieurs modèles de t-shirt et de sweatshirts sont disponibles, avec l'inscription « Montréalaise », « pfff » ou « Je parle féministe ». À vous de choisir...

Solo Échantillons: 1328, rue Laurier Est

Quand on parle d'exclusivités, on parle de la boutique Solo, car comme son nom l'indique, on y présente principalement des échantillons, donc un seul exemplaire de chaque morceau. Mais comme les grandeurs des échantillons sont limitées, les propriétaires ont complété l'assortiment avec plusieurs marques (autant internationales que québécoises) de vêtements, bijoux, maillots de bain et accessoires.

STOCKMARKT: 2664, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

WANT Les Essentiels, Acne Studios, Maison Kitsuné... STOCKMARKT offre des marques contemporaines convoitées à des prix accessibles. Bref, on s'y rend autant pour les pièces-clé de la saison que les morceaux de base, dits indémodables.

Féline: 68, rue St-Paul Ouest, Montréal

Dans une bâtisse centenaire du Vieux-Montréal reconverti en local design, se trouve la boutique féline. Dans ce « concept store » cohabitent des marques d'ici et d'ailleurs pour l'homme et la femme qui osent se démarquer.

Le Nouveau Noir: 2075, rue Crescent, Montréal

Du t-shirt à corset au chandail à l'encolure lacé – sans oublier le romper, la petite robe à volants et le parfait jeans blanc –, Le Nouveau Noir est la boutique préférée des fashionistas montréalaises. Ici, on retrouve toutes les dernières tendances, déclinées en 1001 styles, pour combler toutes vos envies.

10 boutiques indépendantes où faire des trouvailles mode en or à Montréal 10 boutiques indépendantes où faire des trouvailles mode en or à Montréal

1 of 9 Partager cette image:



À VOIR AUSSI