Les fausses nouvelles ciblent les parents d’autistes

ADVERTISEMENT

La capacité des réseaux sociaux à enfermer les gens dans des « bulles de filtres » et des « chambres d'échos » — où ils n'entendent plus que ceux qui pensent comme eux — ne concerne pas seulement la politique. Les parents d'enfants autistes commencent eux aussi à être ciblés.

Une enquête de BuzzFeed révèle en effet que ces parents sont la cible d'un flot de fausses nouvelles — ou plus exactement, de nouvelles sur de faux traitements. Selon cette analyse, plus de la moitié (28 sur 50) des nouvelles soi-disant scientifiques les plus partagées sur l'autisme dans les cinq dernières années, faisaient la promotion de traitements bidon ou de prétendues causes.

« Le ciblage des parents dont des enfants ont été récemment diagnostiqués est très insistant », explique au magazine une mère et militante des droits des autistes, Sarah-Jayne Garner. « La première chose que n'importe qui va vous dire, c'est « mettez-les sur un régime sans gluten ». Ce n'est appuyé sur aucune sorte de science sérieuse, mais les parents qui sont novices devant l'autisme n'ont pas les outils et les connaissances pour évaluer ce qui leur est présenté. »

Qu'il existe des centaines de sites affirmant que les vaccins causent l'autisme n'étonnera pas quiconque a déjà fait une recherche Google sur le sujet. Mais que parmi les nouvelles les plus partagées se trouvent autant d'informations fausses ou trompeuses a de quoi décourager le meilleur des vulgarisateurs. En tête de liste (et en anglais) :

« Les tribunaux confirment que le vaccin RRO cause l'autisme » (c'est faux)

« Des chercheurs du MIT déclarent que l'herbicide glyphosate rendra la moitié des enfants autistes d'ici 2025 » (c'est faux)

En tout, sur le « Top 50 » de ces cinq années (d'août 2012 à août 2017), les « nouvelles » qui n'étaient appuyées sur aucune donnée probante ont été partagées 6,3 millions de fois, contre 4,5 millions pour les autres. À elle seule, celle sur les tribunaux a décroché la première place... et la cinquième, puisqu'elle a été abondamment partagée après sa publication sur un second site.

Le fait qu'elles soient aussi souvent partagées n'est pas uniquement le résultat de l'addition de milliers de petites mains devant leurs claviers. Des groupes Facebook bien organisés, dont certains font la promotion de livres ou de « traitements », contribuent à rendre virales ces « informations » — suivant les mêmes mécanismes qui ont permis de rendre virales des nouvelles pro-Trump l'an dernier.

Au moins un site web y contribue généreusement, Natural News, fourre-tout de nouvelles pseudo-scientifiques en santé.

Et en bout de ligne, souligne le journaliste de BuzzFeed, Tom Chivers, ceci nous ramène toujours aux algorithmes.

Les discussions autour de l'autisme peuvent être vues comme un exemple de la bulle de filtres en ligne, où les algorithmes et les contenus partagés par des gens bien intentionnés ont pour conséquence que beaucoup d'entre nous ne verront sans le savoir que des choses qui renforcent nos croyances, nous entraînant tous vers une vision polarisée du monde.

La croissance des réseaux sociaux a facilité la formation de ces bulles ces dernières années. Mais pour les parents d'enfants autistes, tout cela a commencé beaucoup plus tôt... Des parents partageaient des informations par courriel et par des babillards, spécialement une série de sites sur les groupes Yahoo Health qui s'étaient multipliés à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Le vent tourne toutefois dans l'autre direction : après des décennies passées à traiter l'autisme comme une maladie mentale, la prise de conscience qu'un autiste peut être fonctionnel gagne du terrain, et de plus en plus de parents refusent qu'on attribue à l'autisme le statut d'une « maladie », ce qui complique la tâche des mouvements anti-vaccins qui prétendent posséder un traitement-miracle.