Le blond doré est la coloration tendance du moment

Le blond doré est clairement la tendance couleur hot du moment. Une preuve s'il en faut? Les mannequins stars du prochain défilé Victoria's Secret l'affichent: Gigi Hadid, Stella Maxwell ou encore Martha Hunt - comme l'a noté le Vogue.com.

Parmi les Anges du prochain défilé Victoria's Secret 2017, on a pu noter cette nuance parfaite de fin d'été qui vient caresser tendrement le visage: un blond ensoleillé pour ne pas dire doré. Il est à la fois doux et chaleureux - comme infusé par les rayons du soleil des beaux jours. Une couleur qui nous rappelle aussi l'adolescence et l'insouciance.

Gigi Hadid, crinière au vent parfaitement dorée.

Stella Maxwell lors du casting de Victoria's Secret en vue du prochain défilé attendu en Novembre et qui se déroulera à Shangai.

Martha Hunt, ses ailes d'Anges en main, les cheveux au vent.

Comment choisir la bonne couleur? Notre guide en 10 points.

1 - On conseille souvent de commencer votre changement de couleur de façon graduelle et de consulter votre coiffeur avant tout.

2 - Toujours garder en tête qu'une bonne couleur doit être en harmonie avec votre type de peau, vos yeux et votre personnalité. Vous devez être prête à assumer votre changement de couleur.

3 -Sur celles qui ont la peau foncée, une couleur de cheveux plus claire, comme du blond sur les pointes, version Beyoncé, peut rendre le tout magnifique. On conseille d'éviter le blond froid sur toute la tête, mais plutôt d'opter pour des mèches plus chaudes, caramel ou dorées.

4 - Pour les peaux claires, on peut rehausser le teint en ajoutant du doré.

5 - Blonde, je veux être brune! Oui...mais avant de faire le grand saut, consultez votre coiffeur. « On fait une pré coloration avec un pigment chaud (roux ou acajou..) et ensuite on fait une couleur foncée », explique Jorge. « Il suffit de rajouter des reflets et jouer avec des nuances de couleur chaudes ou cuivrées. Puis, par dessus, on met une couleur brune, châtain. La couleur sera stable après trois fois ».

6 - Blonde aux yeux clairs? Vous pouvez intensifier votre couleur en ajoutant des mèches plus chaudes, comme du châtain foncé. Le tout créera un beau contraste tout en restant naturel.

7 -Les peaux rosées aux cheveux naturels : le choix est vaste! On peut se permettre des mèches blonds bébé ou dorées. Ou pour intensifier sa couleur, on peut opter pour des mèches plus chaudes, dans les cuivrés ou les marrons chauds.

8- Brune, je veux être blonde! Vous pouvez vous permettre des reflets vifs comme des mèches chocolat, ou acajou afin d'intensifier la couleur. Pour un changement radical, le blond platine sur une coupe courte peut ajouter du pep's!

9 -Et les rousses aux yeux clairs? Mesdemoiselles, faites vibrer votre couleur. Les blonds vénitiens vous iront à merveille. Mais pour celles qui veulent plus une crinière flamboyante avec une touche de sensualité, allez-y avec des reflets rouges.

10- Sachez qu'il est toujours difficile ensuite de revenir à sa couleur naturelle si vous êtes allée à l'extrême.

