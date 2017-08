La Louisiane subit la tempête Harvey

Harvey a touché terre pour la deuxième fois, mercredi en Louisiane, après avoir déversé des précipitations sans précédent sur le Texas.

La tempête a touché terre tout juste à l'ouest de la ville de Cameron, à environ 72 kilomètres de Port Arthur, au Texas, avec des vents soutenus de près de 75 kilomètres/heure, selon le Centre national des ouragans des États-Unis.

La ville de Port Arthur s'est retrouvée de plus en plus isolée, alors que les inondations ont submergé la plupart des routes principales à l'extérieur de la ville et que les eaux sont entrées dans un refuge où se trouvaient environ 100 personnes. Motiva Enterprises a fermé sa raffinerie de Port Arthur, la plus importante du pays, à cause des inondations.

Harvey devait s'affaiblir en dépression tropicale, mercredi, signifiant des vents d'environ 62 kilomètres/heure ou de moindre intensité, a indiqué le météorologue Dennis Feltgen, du Centre national des ouragans.

Des prévisionnistes affirment que les restes de l'ouragan se déplaceront de la Louisiane vers le Mississippi, le Tennessee et le Kentucky dans les prochains jours, avec de possibles inondations dans ces États.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a affirmé mercredi que la menace d'inondations dans le sud-ouest de l'État semblait s'affaiblir alors que Harvey commençait à se retirer de la région.

Harvey a créé au moins une tornade au Mississippi et entraîné des vents violents ayant endommagé des maisons et fauché quelques arbres.

Le service météorologique national a indiqué qu'une tornade avait frappé mercredi à Petal, dans le sud du Mississippi. Des médias locaux ont montré des photos de clôtures endommagées et de bardeaux arrachés d'une maison. Aucun blessé n'était signalé dans l'immédiat.