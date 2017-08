Julie Bélanger X Si Simple: une jolie ligne de bijoux pour la bonne cause

ADVERTISEMENT

Julie Bélanger collabore pour la deuxième fois consécutive avec Isabelle Trahan - fondatrice et créatrice de la marque montréalaise Si Simple - pour une collection de bijoux inspirée de l'océan et dont une partie des profits sera reversée pour la bonne cause: la santé mentale qui tient à coeur aux deux complices. La capsule intitulée JULIE BÉLANGER X SI SIMPLE est lancée ce 30 août 2017 et a pour message: L'Odyssée : S'aventurer Sans S'éloigner de Soi.

Une collection inspirée de l'océan et significative qu'elle désirait ancrée dans ses valeurs profondes et connectée à l'amour de soi, voilà un projet qui mûrissait depuis très longtemps dans l'esprit d'Isabelle Trahan. Ses inspirations, elle les a partagées avec Julie Bélanger avec qui elle avait collaboré en 2016 et pour qui elle avait eu un véritable coup de foudre professionnel.

« Julie était la personne idéale pour représenter ce que j'avais en tête pour cette collection. Elle est vraie, elle est authentique, et elle est simple. Elle rayonne et sa nature profonde reflète l'amour de soi. C'est une beauté naturelle ! »

« Ce sont des pièces inspirées de la mer comme autant de souvenirs de vacances » - détaille Julie Bélanger qui avoue que l'infini bleu de l'océan lui permet de lâcher prise.

La collection est composée de cinq délicates chaînes à pendentif, d'un collier mala, ainsi que de deux jolis bracelets. Toutes significatives à leur façon, les huit pièces de la collection Julie Bélanger X Si Simple | L'Odyssée peuvent se porter seules ou ensemble, tout en restant simples et faciles à arborer. Isabelle aime utiliser le layering, car il permet de laisser place au plaisir de s'amuser pour se créer un style personnalisé.

« Que ce soit par le choix des couleurs, des motifs ou des textures, chaque personne peut créer sa propre harmonie, celle qui lui ressemble et qui la fait se sentir bien, à l'intérieur comme à l'extérieur. » D'ailleurs, chaque pièce revêt sa propre signification, que ce soit par la forme ou le matériel choisi : le bois : la terre, le quartz : le cœur, l'argent : la lumière, la forme du coquillage : l'eau, ou tout simplement le mot amour qui nous ramène à l'amour de soi.

Et c'est un sujet qui touche de près Julie Bélanger qui parle sans détour de la dépression qui l'a frappée et dont elle s'est remise.

«En parler peut contribuer à aider les autres. L'anxiété a toujours fait partie de ma vie et après avoir consulté pour une thérapie, j'ai fait un burn-out. C'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que l'on n'était pas obligé d'en souffrir. Après coup je dirais même que la dépression a finalement été un cadeau de la vie. Tout le monde a le droit de tomber! »

Depuis, Julie Bélanger connaît ses limites et sent lorsqu'elle est doit freiner le rythme.

«Je suis une émotive, alors quand j'ai la larme facile, ou lorsque je me sens trop énervée, c'est que je suis allée trop loin. Lorsque tu as appris à te connaître, tu sais te sortir de là. »

Pour la bonne cause

10 % des profits de la vente de toute la collection seront remis à la cause de la santé mentale, plus précisément au Centre de crise de Québec, dont Julie Bélanger est la porte-parole ; un organisme communautaire qui est déjà venu en aide à l'un de ses proches en situation de détresse.

Tous les bijoux de la collection sont disponibles dès maintenant via les boutiques en ligne Sisimpleboutique.com et juliebelanger.com.

