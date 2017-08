Cet homme a marié son amour de jeunesse après qu'elle lui eut sauvé la vie

ADVERTISEMENT

Certaines histoires sont parfois si incroyables qu'elles pourraient très bien faire l'objet d'une adaptation au cinéma.

Et c'est justement la question posée par une utilisatrice du site de question-réponse Quora qui a demandé à tous: «Quel est le moment de votre vie que vous pensiez uniquement possible dans un film?»

La réponse de cet homme, Kevin Walsh, a touché le cœur de plus de 295 000 lecteurs.

«Il était une fois, j'avais 13 ans dans un camp d'été et la plus jolie des filles que je n'avais jamais vue a marché vers moi et m'a dit "le noir est une couleur qui te va bien". Aucune idée pourquoi. Nous avons discuté et sommes devenus amis [...]»

Les deux sont restés en contact pendant un moment puis se sont perdus de vue lors de leurs années à l'école secondaire. «Mais je peux vous promettre qu'il n'y a pas eu un jour où je n'ai pas pensé à cette fille», écrit l'homme qui habite Indianapolis aux États-Unis.

Kevin Walsh poursuit son récit en expliquant qu'à la fin de ses études secondaires, il a sombré dans une profonde dépression et a décidé de s'enlever la vie.

«Quelque part entre les 5 et 10 secondes avant de me suicider, mon téléphone a sonné. J'ai vérifié l'identité de la personne qui appelait — je ne pouvais pas mourir sans savoir. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, alors j'ai décroché et c'était elle au bout du fil.»

Je lui ai demandé ce qui se passait et elle a dit qu'elle se sentait qu'elle devait m'appeler. Nous ne nous étions pas parlé depuis un an, et à ce moment-là, elle devait juste appeler.

Après avoir raccroché le téléphone et renoncé à ses idées suicidaires, Kevin Walsh s'est mis à écrire les mots qu'il utiliserait, dix ans plus tard, pour demander sa femme Blake en mariage.

'Cuz together we got many super powers // .. But for reals...this couple are the sweetest, most lovable humans #powercouple #passgraphyvows #sneakpeak Une publication partagée par By Chantal Pasag (@pasagraphy) le 12 Nov 2016 à 14h27 PST

