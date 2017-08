ADVERTISEMENT

Si vous êtes de jeunes parents, vous savez que remplir la boîte à lunch de votre progéniture est devenu un casse-tête. Certaines écoles interdisent les noix, arachides, les aliments trop sucrés, ou même les kiwis. Trop risqué pour les enfants allergiques! D'autres vont plus loin et considèrent toutes les barres tendres comme des desserts... L'époque du petit gâteau et du jus sucré est bel et bien révolue.

L'idéal, on le sait tous, serait de préparer des collations maison. On peut contrôler ainsi la quantité de sucre, de gras et le nombre de nutriments (ou substances allergènes) ajoutés. Des muffins, des yogourts à boire (style Yop), des barres céréalières, boules d'énergie, trempettes...

Ce qui reste le plus simple et le plus santé, selon la nutritionniste Annie Ferland, derrière le blogue Science & Fourchette, sont les fruits et légumes coupés. «C'est peu cher, il n'y a pas d'allergène et la valeur nutritive est optimale. (...) On les précoupe la fin de semaine (ou en empoigne à l'épicerie quand on est vraiment pressé) et on laisse l'enfant choisir chaque jour de quoi il a envie dans son lunch, l'initiant à adopter un bon comportement alimentaire», conseille-t-elle.

La clé, selon elle, se trouve dans la variété de fruits et légumes proposée et dans la coupe de ceux-ci. «Coupez votre pomme en spirale. À leurs yeux, ça deviendra un nouveau fruit et ce sera attrayant», affirme-t-elle. Elle propose même de faire cuire certains légumes, comme le brocoli, quelques secondes au micro-ondes pour varier les textures.

Si jamais vous trouvez que les options manquent au rayon fruits et légumes ou - comme nous tous - êtes dernière minute, voici 10 options santé qu'on peut trouver à l'épicerie qui se glisse rapido dans la boîte à lunch.

10 collations santé du commerce pour la boîte à lunch 10 collations santé du commerce pour la boîte à lunch

1 of 10 Partager cette image: