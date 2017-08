Provigo élargit son Menu Bleu PC pour la rentrée

ADVERTISEMENT

Les supermarchés Provigo, Loblaw et Maxi ont annoncé l'élargissement de leur Menu Bleu PC, qui est axé sur les aliments sains avec moins de sel, de gras et de sucre. Disons que le timing est bon avec la rentrée scolaire et la fin des vacances.

Par exemple pour les déjeuners, ce menu inclut un paquet de six oeufs cuits durs et écalés. Les oeufs proviennent de poules en liberté et comportent des oméga-3. Pratiques pour les déjeuners et les collations. On a apprécié et ça fait la job. Les autres produits pour le déjeuner sont les bagels aux bananes et fraises, à cuire au four avec de la purée de patates douces, de pois et de carottes. Trois autres types de gruaux sont aussi proposés (nature, érable, et grains anciens).

Pour les repas, le Menu bleu ajoute du pain aux légumes; du pain au mélange de fruits et légumes; des mélanges montagnards avec noix et fruits séchés; des mélanges de graines de tournesol, citrouilles et super graines; des barres tendres fruits et noix de coco, fruits et noix avec chocolat noir et cerise, et enfin des barres tendres avec fruits et noix et mélanges de baies.

Du côté du surgelé, on a beaucoup aimé le chili au boeuf avec une croûte au pain de maïs. C'est bon pour 2 ou 3 personnes et c'est riche en fibres et protéines.

Tout est santé dans les surgelés, que ce soit les haricots noirs, les pois chiches, les haricots rouges, les bouchées de lentilles et aux haricots faites avec du riz brun. Sans oublier le rôti de poitrine avec farce et riz sauvage et aux champignons, et un classique : le pâté chinois avec du boeuf haché extra-maigre et des lentilles.

On est loin des surgelés des années 1970 et 1980.

À VOIR AUSSI