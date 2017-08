Martinique gourmande: le festival qui ensoleille notre assiette

Bruno De Hogues via Getty Images

ADVERTISEMENT

Plats épicés martiniquais, saveurs exotiques et ti-punch s'invitent sur nos tables pour la dixième édition du festival culinaire Martinique gourmande qui se déroule du 14 au 24 septembre dans près de 40 bars et restaurants de Montréal et Québec. «Bonjou» les tropiques!

Initié par le Comité Martiniquais du Tourisme, l'événement se veut une escapade gourmande à l'île aux fleurs. Chefs et mixologues de la province proposent des plats colorés qui promettent de vous donner envie de faire un tour dans leur petit coin de paradis caraïbéen où la langue officielle est le français.

Quelques soupers thématiques avec table d'hôte sont organisés, dont entre autres une soirée prestige pour le 10e anniversaire du festival au Sofitel Montréal.

Ne manquez pas non plus de goûter au cocktail Expresso Martinique au Lab, Comptoir à cocktails Quartier des spectacles conçu par Jean-Christophe Champin. Fait à base du rhum martiniquais Trois Rivières, de liqueur de café et de banane, entre autres il a été élu meilleur cocktail de Martinique Gourmande 2017.

Découvrez ce que vous réservent les adresses participantes :

(Psst, vous pouvez découvrir leur menu ici)

Ateliers et Saveurs

Aux Iles à Sucre (coup de coeur pour leur curry de poulet au scrubb)

Barraca

Bar Goerges

Bistro Café Souvenir La Pêche aux Moules

Bleu Raisin

Café Prague

Carte Blanche

Chez Chose

Chez Ma Grosse Truie Chérie

Chez Victoire

Gourmand & Co

Grumman 78

Huis Clos

L'Assomoir

L'Gros Luxe Plateau

L'Incrédule

Lab, Comptoir à cocktails

Le 4ème mur

Le Bureau

Le Margaux

Le Poisson Rouge

Le Royal

Marusan Comptoir Japonais

ONoir

Renoir

Saveur Soleil

Spanel