Tempête Harvey: 12 000 soldats de la Garde nationale mobilisés au Texas

Douze mille soldats de la Garde nationale du Texas ont été mis en alerte lundi par le gouverneur afin d'assurer la sécurité et d'aider les opérations de secours alors que le déluge de la tempête Harvey se poursuit.

La menace principale reste la montée des eaux. Houston, quatrième ville des Etats-Unis avec 2,3 millions d'habitants, est paralysée par les inondations, et le pic n'est pas attendu avant mercredi ou jeudi.

C'est de cette métropole que les images les plus spectaculaires venaient. Les habitants avaient reçu pour consignes de rester chez eux, le maire ayant voulu éviter un exode massif et potentiellement dangereux à l'approche de la tempête.

Robert Frazier, mécanicien de 54 ans, et son épouse Judy ont toutefois fui leur maison de La Porte, en bordure de la baie, laissant derrière eux un camping car, une Harley Davidson et une voiture. Lundi, impossible de revenir, l'autoroute étant coupée par les inondations, et le couple patientait à une heure à l'est de la ville, dans un motel.

"J'ai probablement tout perdu, tout est sans doute sous l'eau", se lamente l'homme.

Aux abords de Houston, un calme inhabituel emplissait les longues étendues, en l'absence de circulation automobile. De vastes terres étaient inondées, et dans les villes les magasins restaient fermés, les trottoirs déserts.

Il continuait de pleuvoir lundi, près de trois jours après que l'ouragan de catégorie 4 a touché terre depuis le golfe du Mexique. Rétrogradé en tempête tropicale, il est resté plus ou moins stationnaire et a gorgé d'eau le sud-est du Texas, faisant déborder les rivières et saturant les terres.

Plus de 2000 personnes ont été secourues à ce jour par la police et les pompiers de Houston, des opérations souvent effectuées grâce à des barques ou des bateaux légers dans des rues devenues canaux, avec de l'eau montant jusqu'à la taille ou plus haut. Les autorités locales ont appelé les Texans à la solidarité, notamment ceux qui disposent d'embarcations.

Greg Abbott, le gouverneur du Texas, deuxième plus grand Etat du pays, a mobilisé lundi la totalité des 12 000 soldats de la Garde nationale du Texas, après en avoir activité 3000 dans un premier temps. Ce corps de réservistes, composés de civils participant à des entraînements réguliers dans l'armée, aura pour tâche principale la sécurité.

L'agence fédérale des situations d'urgence, Fema, se prépare à accueillir 30 000 personnes dans des centres d'accueil d'urgence dans la région. A Houston, 5500 personnes étaient dans les centres lundi matin, et leur nombre devrait selon le maire augmenter de façon "exponentielle".

- Coordination efficace -

A Washington, à la veille de son déplacement sur place mardi, Donald Trump s'est félicité de la coordination des secours entre autorités fédérales et locales.

"C'est un volume d'eau historique", a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. "Il n'y a jamais rien eu de tel. Les gens gèrent ça incroyablement bien, les Texans ont vraiment persévéré".

"Le gouvernement fédéral est prêt à soutenir cet effort. Mais pour le moment la chose la plus importante est d'assurer la sécurité de ceux qui sont encore menacés", a-t-il ajouté.

Les précipitations ont déjà dépassé largement les 50 centimètres depuis jeudi dans la région. Certains lieux en sont à plus de 70 centimètres. Et des zones pourraient encore recevoir 40 à 50 cm de précipitations cette semaine, selon le service météorologique national.

Le pic des inondations ne devrait donc être atteint que mercredi ou jeudi, a prévenu son directeur, Louis Uccellini, lors d'une conférence de presse à Washington.

Les prévisions sont incertaines, mais Harvey devrait se déplacer lentement vers l'est, en suivant la côte, dans les cinq prochains jours, en direction de la Louisiane, où le président Donald Trump a déclaré une situation d'urgence permettant aux autorités fédérales de coordonner les opérations.

Les autorités n'avaient de cesse de répéter que le pire restait à venir.

Il y a tellement d'eau que deux réservoirs menaçaient de déborder à Houston, avec une montée du niveau de 15 cm par heure. Le Corps d'ingénieurs de l'armée, qui en a la charge, a donc décidé de relâcher de l'eau dans une rivière afin de contrôler autant que possible la direction des inondations.

Les barrages des réservoirs avaient été conçus pour résister à des inondations n'arrivant qu'une fois par millénaire, a affirmé sur CNN Lars Zetterstrom, de l'US Army Corps of Engineers.

Les ingénieurs de Houston tentaient également de pomper l'eau ayant submergé une station d'épuration du nord-est de la ville, afin d'empêcher qu'elle ne soit mise hors service.

L'agence Fema a annoncé que 8500 fonctionnaires fédéraux étaient sur le terrain en renfort des autorités locales, dont 1100 impliqués dans des opérations de sauvetage.

Fema fournit des moyens techniques et humanitaires, allant de groupes électrogènes à des repas ou la fourniture d'eau.

"Je mettrais la note A+ au gouvernement fédéral", a déclaré le gouverneur Abbott, un républicain. "C'est probablement, l'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire américaine, si ce n'est la plus grande".