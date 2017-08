Les meilleurs tartares de Québec

ADVERTISEMENT

Depuis quelques années, le cru prend la tête d'affiche de la plupart des restaurants. Le sushi, bien ancré dans notre culture alimentaire, vient d'ouvrir la porte aux bols Poké, qui est en gros sa version déconstruite. Mais là, on jase tartare, que l'on retrouve de plus en plus dans les restaurants.

Plusieurs variétés existent, mais celles qui reviennent le plus souvent sont au saumon et au bœuf. Les Nerds ont essayé pour vous quelques versions de tartares dans les restaurants de la ville de Québec et de ses environs. Ils tiennent donc à partager les quatre endroits qu'ils ont préférés. Inutile de vous dire que cet exercice ne fut pas un sacrifice!

Sapristi

On commence d'abord par notre quatrième choix: le Sapristi, un petit restaurant bien sympathique situé sur la rue Saint-Jean et sur le boulevard Champlain, en face de la gare fluviale. Le menu ne contient que deux tartares, à savoir au saumon et au bœuf. Nous avons essayé le premier, avec du fromage de chèvre et des tomates. Ceux qui adorent le fromage de chèvre ne seront absolument pas déçus! On retrouve un bel équilibre entre la texture crémeuse du fromage et le côté un peu juteux des morceaux de tomates. Par contre, nous avons trouvé que le fromage masquait le goût du saumon. Ce fut toutefois un délice!

Côtes-à-Côtes

À seulement quelques pas du Sapristi sur le boulevard Champlain se trouve le restaurant Côtes-à-Côtes, qui a une terrasse immense. On ne retrouve encore là que deux tartares sur le menu: saumon et cerf rouge. Cette fois, nous avons essayé la version viande rouge en format entrée. Cela a été un vrai péché! Avec le cerf, on retrouve des morceaux de pomme Granny Smith, des oignons et des câpres. Un mélange succulent! Le tartare est légèrement piquant, mais on n'a pas besoin d'une gorgée d'eau à chaque bouchée. Le sucré de la pomme altère le goût relevé, sans pour autant masquer la viande. Ce restaurant a donc été notre troisième choix.

La boîte à Malt

Traversons le fleuve pour nous rendre à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il semble étrange que l'on retrouve des tartares dans un menu de microbrasserie, mais c'est une tendance. Trois plats de tartares s'y trouvent: deux versions de tartares de bœuf et un aux deux saumons. J'ai goûté au tartare de bœuf italien, et laissez-nous vous dire que la viande est bien présente. C'était le premier tartare dans lequel nous voyions de gros morceaux comme ça, et nous avons adoré! Nous ne sommes pas des fans des tartares qui ressemblent à de la bouillie, et ce n'est absolument pas le cas de ceux cuisinés à la Boîte à Malt!

L'Atelier

Voici notre premier choix: L'Atelier. Classique, me diront ceux qui viennent de Québec! L'Atelier est un restaurant de cocktails et de tartares. On y retrouve le tartare de homard, de bœuf, de bison, de saumon et de thon. Si vous ne savez pas lequel choisir, comme c'est souvent notre cas, il est possible de commander la trilogie de tartares de votre choix. Les morceaux sont peut-être moins gros qu'à la Boîte à Malt, mais on goûte autant la viande. Chaque fois que nous allons à l'Atelier (une fois par année), nous sommes agréablement surprise de la qualité des tartares.

Non, les Nerds n'ont pas essayé tous les tartares à Québec, faute de budget et de temps. Le banc d'essai se poursuit.

