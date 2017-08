Non, Dr. Dre n'est pas fiancé à une veuve sud-coréenne de 94 ans

ADVERTISEMENT

Un Sud-Coréen a écopé d'une amende pour avoir répandu sur internet un bien étrange faire-part : l'annonce que la veuve de 94 ans d'un ancien président sud-coréen allait épouser la légende américaine du hip-hop Dr Dre.

Dr. Dre, 52 ans, de son vrai nom Andre Romelle Young, fut le principal créateur du groupe de gangsta rap N.W..A dans les années 1980. Il a travaillé avec les plus grands artistes de rap comme Eminem, dont il fut le mentor, Snoop Dogg, Combs et a lancé le gangsta rap et le G-Funk de la côte ouest.

Lee Hee-ho est la veuve de l'ancien président Kim Dae-Jung, mieux connu pour sa «politique du rayon de soleil» et de dialogue envers Pyongyang. Elle reste un personnage influent de la politique sud-coréenne, malgré le décès de son époux en 2009.

Dr Dre et Mme Lee forment un couple improbable, mais cela n'a pas empêché un internaute de les associer dans un billet publié sur son blogue en janvier. D'après lui, l'ancienne Première dame allait épouser le producteur de rap pour «blanchir la caisse noire de feu le président Kim».

Le tribunal du district occidental de Séoul a jugé vendredi que ces assertions étaient nulles et non avenues, infligeant une amende de cinq millions de wons (environ 5700 dollars canadiens) au prévenu, un homme de 73 ans non identifié reconnu coupable de diffamation.

«Le prévenu a violé l'honneur d'un défunt et d'une personne endeuillée», a dit le tribunal selon les attendus publiés par le Korea Times lundi. «La rumeur sur une caisse noire et sur un mariage entre Mme Lee et Dr Dre est sans fondement.»

Ce qui n'a pas empêché les internautes sud-coréens de trouver l'histoire immensément drôle.

«Je me suis écroulé rien qu'en lisant le titre», dit l'un d'eux.

«C'est Eminem qui va chanter à leur mariage?», demande un autre.

