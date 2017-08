Radio-Canada Première lance sa nouvelle saison au parc Jarry

ADVERTISEMENT

Radio-Canada Première a lancé officiellement sa saison 2017-2018, samedi. Le temps d'une émission spéciale intitulée Votre radio sur le gril, diffusée en direct entre 11 h et midi, Jean-Sébastien Girard et Fred Savard, de La soirée est (encore) jeune, se sont installés au parc Jarry et ont accueilli les animateurs et collaborateurs qui se relaieront aux micros de la chaine publique cette année.

Parmi eux, mentionnons les nouveaux venus dans les équipes de Gravel le matin et Le 15-18. Le mardi, mercredi et vendredi, Alain Gravel introduira un nouveau segment à son rendez-vous quotidien, celui des Influenceurs. Nicolas Duvernois, Steven Guilbeault, Mariama Zhouri, Jacques Nantel, Martine St-Victor, Christiane Germain, Nathalie Bondil, Cathy Wong et Sylvie Bernier seront les «influenceurs» en question ; ils partageront leur opinion sur des sujets qui leur tiennent à cœur et échangeront des idées pour faire évoluer notre société.

En fin de journée, au 15-18, Annie Desrochers s'adjoindra la complicité de Catherine Richer à la chronique culturelle. Yves-François Blanchet et Yolandes James passeront aussi périodiquement pour commenter l'actualité politique.

Plus de place à La soirée...

Les Radiojournaux nationaux de Radio-Canada Première de 6 h, 7 h et 8 h seront désormais animés par Maxime Coutié, tandis que Joane Prince demeurera à la barre des Radiojournaux de midi et 17 h.

Le magazine de santé et de consommation Les Éclaireurs, diffusé du lundi au jeudi, de 19 h à 20 h, comptera sur l'expertise d'un nouveau pilote, Patrick Masbourian, qui prend la relève de Sophie-Andrée Blondin. Conséquemment, on annoncera en septembre l'identité de la personne qui remplacera Masbourian à la tête de La route des 20, où les jeunes «vingtenaires» de partout au pays auront à nouveau droit de parole, le vendredi, à 19 h. Sophie-Andrée Blondin, de son côté, sera aux commandes d'un magazine de culture scientifique, le dimanche, de midi à 14 h.

Le cabaret du vendredi de Plus on est de fous, plus on lit! sera désormais rediffusé le samedi, à 19 h. Marie-Louise Arsenault demeure la voix officielle de ce point de rencontre des amoureux des livres.

Les troupes d'À la semaine prochaine, soit Michèle Deslauriers, Pierre Verville, Dominic Paquet et Philippe Laguë, qui reprendront du service le samedi 2 septembre, à 11 h, souligneront leurs 10 ans à l'antenne avec une édition spéciale enregistrée au Théâtre St-Denis, en février prochain.

Les mordus de La soirée est (encore) jeune auront encore plus d'irrévérence à se mettre sous la dent. Jean-Philippe Wauthier, Fred Savard, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquet continueront de se tirer la pipe en direct du bistro Chez Roger mais, une fois par mois, ils se transporteront dorénavant au Théâtre Corona, rue Notre-Dame, dans le quartier Saint-Henri, afin de pouvoir recevoir encore plus de spectateurs, ceux-ci étant souvent trop nombreux à vouloir assister à leurs folies. Le corrosif quatuor conservera sa case-horaire radio du samedi et du dimanche, de 17 h à 19 h, à compter du 23 septembre, et celle de la télévision, à ARTV, du dimanche à 19 h, dès le lendemain. Les week-ends du 9 et 17 septembre, la plage de 17 h sera occupée par Marie-France Bazzo et Fred Savard, qui proposeront, en guise d'apéro, En attendant la soirée.

À La sphère, le samedi, de 13 h à 14 h, Matthieu Dugal dédiera, à partir de septembre, huit épisodes spéciaux à la thématique de l'intelligence artificielle, laquelle est considérée comme une révolution industrielle aussi importante que la maîtrise du feu ou l'invention de la roue.

Rien ne change à Samedi et rien d'autre et Dessine-moi un dimanche, où Joël Le Bigot et Franco Nuovo restent maîtres à bord, entourés de leurs collaborateurs.

Enfin, aux Grands entretiens, présentés par Stéphane Garneau, Gérald Fillion discutera avec Philippe de Gaspé Beaubien, Bernard Derome, Bernard Landry et Claude Béland, alors que Catherine Perrin recevra les confidences de Charles Dutoit, Louis Lortie et Pierrette Rayle, et Philippe Fehmiu, celles de Tiken Jah Fakoly. Marie-Louise Arsenault, Marie-France Bazzo, Stéphan Bureau, Monique Giroux, René Homier-Roy, Michel Lacombe et Franco Nuovo sont eux aussi toujours rattachés aux Grands entretiens.

Voyez, ci-jointes, toutes nos photos du lancement de Radio-Canada Première au parc Jarry.