La rentrée scolaire, ça fait mal. Et ces tweets sont là pour le prouver!

ADVERTISEMENT

La rentrée est bel et bien là. Avec elle arrivent les nouveaux cours, les nouveaux amis, les nouveaux enseignants. Mais aussi, malheureusement, les matins pressés, la liste de fournitures scolaires sans fin, le stress, l'anxiété...

Si la rentrée vous affecte, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas seul. La preuve ci-dessous...

D'abord, une photo vaut mille mots!

Être debout, ça ne veut pas dire qu'on est réveillé.

moi le jour de la rentrée pic.twitter.com/0Wneg0kjhV — TON AMI IMAGINAIRE ♛ (@Alextrxm) 23 août 2017





Après tout, le mot le dit...

Ça s'appelle la rentrée parce que ça te rentre dedans — JAY (@Jedduff) 23 août 2017



Si vous n'êtes pas préparé, ça surprend!



Eh non, ça ne marche pas comme ça.

J'veux juste être à la rentrée pour savoir ma classe et mes profs ensuite j'veux retourner en vacances svp — snap : chamrane (@LeVraiChamrane) 26 août 2017



Donc il faut se préparer, mais pas exagérer.

ma mère: tu devrais peut-être relire un peu tes cours pour être prêt pour la rentrée ?

moi: pic.twitter.com/10lYs0tHRa — TON AMI IMAGINAIRE ♛ (@Alextrxm) 25 août 2017



L'achat des fournitures scolaires, souvent, se transforme en chemin de croix.

Quand tu utilises ta calculatrice pour choisir un stylo #rentree #rentreescolaire pic.twitter.com/oiGgAPLcuD — Clive (@CliveTwo) 25 août 2017



Et amène son lot de questionnements existentiels.

Et si Crayola remplaçait le blanc par un 2e crayon rouge? Me semble ce serait plus efficace... #rentreescolaire — Eliane Thibault (@ElianeThibault) 26 août 2017



Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres...

les deux types de personne le jour de la rentrée pic.twitter.com/06vj0vK8rw — TON AMI IMAGINAIRE ♛ (@Alextrxm) 22 août 2017

Et d'autres qui retardent l'inévitable.

Mon étudiante qui m'écrit pour m'avertir qu'elle ne pourra pas assister au cours parce que son chat est mort.



Bonne rentrée! — Sébastien Cliche (@sebastiencliche) 27 août 2017

Attention, quand on dit que c'est dur, on ne parle pas que des élèves!

Et certains ne savent pas ce qui les attend.

Les stagiaires le jour de la rentrée. pic.twitter.com/549foG3GfP — Le prof de l'être. (@leprofdeletre) 25 août 2017

Mais surtout, rappelez-vous, le français, c'est important...

L'orthographe et la conjugaison c'est important. "j'adore la rentrée" et "j'adore la rentrer" ne veulent pas dire la même chose 🙃 — Laura (@vnr54) 25 août 2017

Pour finir, on vous laisse avec ce classique de Jean-Luc Mongrain. On croit comprendre qu'il n'était pas un grand fan de la rentrée scolaire lui non plus...

Bon courage!

Voir aussi: