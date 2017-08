Harvey: Trump ira au Texas mardi

Le président américain Donald Trump se rendra mardi au Texas, frappé par le puissant ouragan Harvey et confronté à des inondations sans précédent, a annoncé dimanche la Maison-Blanche.

"Nous sommes en train de coordonner l'aspect logistique avec l'État et les responsables locaux", a déclaré la porte-parole de la présidence Sarah Sanders. Donald Trump avait dit auparavant qu'il n'irait sur place qu'une fois que son voyage ne causerait plus de "gêne" aux secours.

I will be going to Texas as soon as that trip can be made without causing disruption. The focus must be life and safety.