Harvey: Houston submergée sous les eaux, les secours fortement sollicités

L'ouragan Harvey, devenu tempête tropicale, continue de déverser des quantités importantes de pluie sur le sud-est du Texas, où est située Houston, la 4e plus grande ville des États-Unis.

Des centaines de sauvetages ont déjà été réalisés à Houston, et plusieurs autres doivent suivre dimanche alors que les équipes aux prises avec les pluies torrentielles tentent de rejoindre les gens piégés par le passage de l'ouragan Harvey.

Les inondations dans certaines portions du pays sont si intenses que les résidants sont appelés à trouver refuge sur le toit de leur domicile.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a indiqué que les secours d'urgence ont répondu à plus de 2000 appels au 911 pour des sauvetages dans la foulée du passage de la tempête. Il a affirmé que la priorité est accordée aux situations posant un danger pour la vie.

M. Turner a aussi affirmé, dimanche, en conférence de presse, avoir ordonné l'ouverture comme refuge du centre de congrès George R. Brown, dont la superficie est évaluée à 1,8 million de pieds carrés.

M. Turner a défendu sa décision de ne pas avoir demandé aux résidants d'évacuer avant les inondations provoquées par Harvey. Il a fait valoir qu'il n'était pas possible de déterminer quels quartiers seraient les plus durement touchés. Le maire a affirmé qu'aucun quartier n'a été totalement épargné par les inondations.

Selon le "Houston Chronicle", des policiers à Houston ont évacué deux édifices à logement et sauvé plus de 50 enfants.

La Garde côtière américaine a dit avoir reçu plus de 300 requêtes pour des recherches et sauvetage en secteur urbain à Houston et dans les environs.

Les services d'urgence de la capitale de l'industrie pétrolière américaine ont adressé dimanche matin un message des plus clairs: "Les personnes fuyant les inondations ne doivent pas en dernier recours rester dans le grenier. Si les étages les plus élevés de votre domicile deviennent dangereux... montez sur le toit".

Le maire de Houston a demandé à ses concitoyens de rester à l'intérieur de leur domicile et de ne pas s'aventurer dans les rues de la ville, dont plusieurs sont inondées ou entravées par des débris.

Harvey a fait au moins deux morts et 14 blessés depuis qu'il a touché terre vendredi soir. Selon le gouverneur du Texas Greg Abbott, il est encore trop tôt pour donner un bilan.

La tempête, qui devrait se transformer en dépression tropicale dans la journée de dimanche, pourrait sévir pendant plusieurs jours et les précipitations pourraient atteindre jusqu'à 100 centimètres par endroits.

Le Centre national des ouragans a lancé un avertissement de pluies abondantes et d'inondations, qui pourraient mettre des vies en danger.

Tôt dimanche, les vents soutenus étaient enregistrés à environ 72 kilomètres par heure, mais la tempête était pratiquement stationnaire en déversant des pluies torrentielles à Houston et dans les environs.

Le président Donald Trump a indiqué qu'il se rendrait au Texas "dès que ce voyage pourra être réalisé sans causer de perturbation". M. Trump a affirmé sur Twitter que l'attention devait être mise "sur la santé et la sécurité". Il a salué le travail sur le terrain et une "coordination extraordinaire entre les agences de tous les ordres de gouvernement".

"C'est grave et ça va empirer", a prévenu de son côté Greg Abbott, sur Fox News Sunday, soulignant que les dégâts atteindront "des milliards de dollars".

Des avis d'inondations soudaines ont été émis dans la région et les services météorologiques (NWS) ont accentué leurs mises en garde sur le fait que la "menace d'inondations catastrophiques, sans précédent et potentiellement mortelles persiste aujourd'hui et la semaine prochaine".

Rues transformées en rivières

L'aéroport Hobby, deuxième plus important de Houston, a fermé: ses pistes sont sous l'eau. Le plus important, George Bush International, a annulé plusieurs vols.

"La plupart des endroits de la ville subissent des inondations. Ne pensez pas qu'il est sûr de conduire n'importe où dans la ville", a tweeté le chef de la police de Houston, Art Acevedo.

Les autorités de cette ville de 2,3 millions d'habitants les ont appelés à rester chez eux, les rues s'étant transformées en rivières au débit rapide.

La tempête a fait au moins deux morts et plusieurs blessés dans cet État du sud des États-Unis, où de nombreuses routes sont totalement submergées et des zones entières encore inaccessibles. Selon M. Abbott, il est encore trop tôt pour donner un bilan.

Des milliers d'habitants ont suivi les directives d'évacuation. Selon la Croix-Rouge américaine, plus de 1800 personnes ont trouvé refuge samedi soir dans 35 abris au Texas et en Louisiane.

Sur la côte, l'heure était à la découverte des dégâts et au déblayage. Les routes ont été submergées par les flots marins ayant parfois gonflé de quatre mètres, des toitures ont été arrachées quand les maisons n'ont tout simplement pas été rasées, les lignes électriques ont été coupées.

À Port Aransas, l'une des premières villes touchées par l'ouragan, des bateaux ont même échoué au milieu des rues ou contre des bâtiments.

"Il nous faudra des années pour nous remettre de ce désastre", a estimé le responsable de l'Agence fédérale des situations d'urgence Brock Long.

Environ 4500 prisonniers du centre de détention de la ville de Rosharon, au sud de Houston, ont dû être évacués face à la montée des eaux d'une rivière proche. Et des dizaines de milliers de personnes étaient privées d'électricité.

Par ailleurs, le passage de l'ouragan pourrait affecter les cours du pétrole. En effet, la côte texane accueille près d'un tiers des capacités de raffinerie de pétrole des États-Unis et le Golfe du Mexique 20% de la production américaine.

Au moins 112 plateformes ont été évacuées, représentant environ un quart de la production quotidienne de brut et de gaz, et de nombreuses installations à terre fermées.

Harvey a ravivé aux États-Unis le traumatisme de Katrina, qui a provoqué en 2005 une catastrophe humanitaire avec plus de 1800 morts et la destruction de quartiers entiers de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane voisine.