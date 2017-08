Nouvelle panne pour Facebook

Facebook semble avoir été de nouveau frappé par une panne samedi. Instagram éprouverait également des problèmes similaires.

De nombreux utilisateurs partout dans le monde seraient incapables de se connecter à leur compte, publier et partager des publications ou télécharger des photos, tandis que d'autres n'ont rapporté aucun bogue. La panne affecterait aussi la version mobile du réseau social.

Voici les endroits touchés dans le monde à 10h38 samedi, selon le site Down Detector.

Plusieurs fans en ont profité pour partager leur désarroi (ou leur amusement) sur Twitter:

When you realise both facebook and Instagram are down. 😀#facebookdown #facebookisdown pic.twitter.com/GQDyaTogAy