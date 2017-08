Seattle: la nouvelle destination tendance!

ADVERTISEMENT

Vous cherchez où aller pour le long week-end de la Fête du Travail ? Seattle, dans l'État de Washington, pourrait bien être votre destination idéale. Chaque année des milliers de visiteurs tombent sous le charme de cette ville aux multiples attraits. Que ce soit pour les amateurs de photos, les épicuriens, les « trippeux » de culture underground, d'architecture, de divertissements ou de sports extérieurs, la région offre plusieurs options à l'année longue pour le tourisme. Voici quelques incontournables à visiter dans cette ville ouverte sur le monde.

Le top 10 des activités

Culture

Seattle est une des villes qui se développe le plus en Amérique du Nord. Inspirante, elle a vu naître les sièges sociaux des plus grandes compagnies cotées à la bourse : Starbuck's, Columbia Sportswear, Amazon, Costco, Boeing, ainsi que les plus grands musiciens de tous les temps : Jimmy Hendricks, Kurt Cobain, Eddie Vedder, Chris Cornell, etc. Du à cette concentration de créateurs et de gens fortunés, la ville a fortement investi dans ses infrastructures.

1 - Musée Mopop: pour un survol des courants POP

Le Museum of Pop Culture réunit plusieurs expositions permanentes et saisonnières qui témoignent des grands courants populaires qui ont marqué les dernières décennies. Par exemple, une exposition sur la série Star Trek a lieu en ce moment, une sur le légendaire guitariste Jimmy Hendrix, natif de Seattle, ainsi qu'une sur le très populaire chanteur rock décédé récemment, David Bowie. Dans une autre salle, les enfants sont invités à découvrir l'univers de Jim Henson, le créateur du Muppet Show, ainsi que les héros de leurs contes fantastiques préférés.

2 - Le Chihuly Garden and Glass: une visite ay pays des merveilles

Situé juste à côté du Space Needle, un jardin fait de verre soufflé aux mille couleurs vous attend. L'artiste qui a créé ces fragiles œuvres est Dale Chihuly, originaire de Seattle. Après des études en arts à l'Université de Washington, il se rend à Venise pour perfectionner ses techniques de verre soufflé. Ses œuvres, qu'on a d'ailleurs pu admirer au Musée des Beaux Arts de Montréal lors d'une exposition temporaire, sont de pures merveilles pour les yeux. Les visiteurs sont invités à découvrir le jardin, mais aussi la verrière, où certaines de ses plus belles créations sont intégrées au décor.

Pour les fans de grunge

Seattle a été dans les années 90 le berceau de la musique Grunge, qui a influencé toute une génération de jeunes mélomanes. Ce mouvement underground a vu l'éclosion de groupes aujourd'hui mythiques comme : Nirvana, Pear Jam, Soundgarden, Alice in Chains, The Jesus and Mary Chain, Mudhoney, etc. Vous avez envie de vivre deux expériences uniques qui vous rapprocheront de vos idoles ?

3 - Visite des studios Subpop Records

La première est une visite guidée des studios qui a produit les labels de Nirvana et de Mudhoney, entre autres, pour ne nommer que ceux-là. Les Subpop Studios peuvent vous recevoir sur rendez-vous pour une visite guidée de leurs célèbres locaux. Vous y verrez même les graffitis que Kurt Kobain, l'ex-chanteur vedette du groupe Nirvana, a fait sur leurs murs un soir qu'il était plutôt de mauvaise humeur !

4 - L'hôtel Max: un étage dédié aux stars du grunge

La deuxième est un séjour dans un hôtel thématique inspiré du légendaire mouvement musical. L'hôtel MAX, est un hôtel boutique qui a été créé en hommage à la subculture pop qui a marqué les années 90-2000. Un étage complet est consacré aux plus grands génies de la musique des années 90. Par exemple, vous pourriez coucher dans une chambre inspirée par le groupe Nirvana. À l'intérieur de la chambre vous trouverez même un vieux tourne-disque avec des vinyles de « Bleach » et de « Nevermind », deux albums fétiches du groupe de Seattle. Même la traditionnelle carte « Ne pas déranger/Faire la chambre », qu'on suspend sur la poignée de porte dans les hôtels, a été remplacée par les indications « Nevermind », d'un côté et « Come as you are », de l'autre ! Il est possible de juste venir visiter et prendre quelques photos sans nécessairement y dormir.

Divertissement

5 - Le Seattle aquarium: une expérience inoubliable pour toute la famille!

Un des plus beaux aquariums des États-Unis se retrouve incontestablement à Seatlle. Pas nécessairement le plus grand en superficie, mais un des plus intéressants. D'abord par son emplacement, il est situé sur le bord de la Baie de Seattle et on y a une vue imprenable sur le Pudget Sound, grand bras de mer de l'Océan Pacifique. L'aquarium comporte une partie extérieure où on peut admirer, entre autres, de magnifiques spécimens de loups marins, otaries et loutres de la région, ainsi qu'une partie intérieure où la faune et la flore marines du Pacifique sont mises en valeur.

Monuments

6 - Le Space Needle: une vue 360 degrés sur la ville

Chaque grande ville a sa haute tour à la vue panoramique. Toronto a sa CN Tower, New York, son Empire State Building et Seattle, son Space Needle. L'observatoire du Space Needle est perché à 159 mètres dans les airs. Il permet une vue imprenable 360 degrés sur « La Cité Émeraude », ou si vous préférez « The Emerald City », le surnom de Seattle. Profitez-en pour vous tirer l'égo-portrait avec la ville en arrière-plan, sur le point le plus haut de la ville ! La tour comporte aussi un restaurant gastronomique situé à 152 mètres au-dessus du sol. La salle à manger du SkyCity permet une vue spectaculaire de Seattle et vous sert des menus composés de produits locaux. Réservations obligatoires. Fermé pour rénovations à partir du 5 septembre.

Pour les foodies

7 - Le Pike Place Market: un des plus vieux marchés d'Amérique du nord

Vous ne pouvez pas aller à Seattle sans visiter ce marché historique. C'est l'âme de la ville et en plus il fête son 110e anniversaire cette année. Tous les fermiers et producteurs y viennent pour vendre leurs aliments et ce, 7 jours sur 7, du matin au coucher du soleil. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui font vivre ce marché à l'année, on y trouve aussi des artisans de toutes sortes ainsi que des marchands qui y tiennent boutique. Une des plus belles attractions d'ailleurs, c'est la boutique Pike Place Fish Market, avec leur étalage de poissons frais locaux, mais surtout il faut voir la manière dont les poissonniers se lancent les produits de la mer d'un bord à l'autre de la boutique en criant la commande du client ! Au Pike Market, on peut aussi y dénicher de délicieuses crèmes glacées, fromages, pains artisanaux, et autres produits alimentaires. Pour un tour guidé du marché avec dégustations, ne manquez pas The Walking Food Tour.

8 - Visiter le tout premier Starbucks

Le tout premier Starbucks, un des symboles de l'empire américain, a élu domicile a Seatlle. Ouvert en 1971, le « Starbuck original » comme on l'appelle, a déménagé en 1976 dans le quartier historique du Pike Place Market. On peut venir le visiter et admirer son style d'origine, puisque la boutique n'a pas changée depuis. Un retour dans le temps mais avec une offre de cafés au goût du jour.

Pour les amateurs d'activités sportives

9 - Une ville où il fait bon courir et faire du vélo

À défaut de s'éloigner de la ville pour faire de la randonnée en montagne, les sportifs seront heureux d'apprendre que Seatlle offre des alternatives intéressantes aux promeneurs de tous acabits. Il faut savoir que le centre-ville est divisée en deux parties : la haute ville et la basse ville. La dénivellation entre les deux pôles est majeure. C'est un peu comme marcher sur Lombard Street à San Francisco, croyez-moi, on s'y fait les jambes ! Et devinez ce qui sépare la haute de la basse ville ? Le Pike Place Market ! Il est un passage obligé vers le bord de l'eau qui longe les quartiers du bas de la ville. Seulement monter ou descendre les nombreux escaliers qui séparent les différents niveaux de ce marché demande un énorme effort physique. Rendu en bas, une piste longeant le bord de l'eau est offerte aux coureurs et aux randonneurs qui veulent pratiquer leur activité en admirant la splendide vue de Elliott Bay. La ville comporte aussi plusieurs magnifiques parcs et pistes cyclables bien aménagées. Un autre endroit incontournable pour les coureurs est le Kerry Park, à deux pas du célèbre musée MOPOP. On peut aussi louer un vélo pour la journée, aux bornes destinées à cet effet.

10 - Visiter une boutique de marijuana

Peu de gens savent que l'état de Washington est un des rares états d'Amérique du Nord à autoriser la vente contrôlée et l'usage de cannabis. Dès lors, une visite dans une de ces boutiques de cannabis s'impose ! Des compagnies offrent même aux touristes curieux des tours guidés de quelques-unes de ces boutiques aux quatre coins de Seattle. La légalisation de la marijuana pour la vente autre que thérapeutique date de 2012. À Washington, c'est le « Liquor Board », l'équivalent de notre Société des Alcools, qui délivre les permis aux boutiques qui vendent de la marijuana en sachets, ainsi que multiples autres produits dérivés et accessoires.

Bon à savoir

Pour économiser sur le prix d'achat des billets de plusieurs activités, il est suggéré de se procurer une City Pass.

Pour se transporter d'un point à un autre, on utilise le Street Car, un genre de train sur rail qui sillonne les rues du centre-ville. On peut aussi emprunter le monorail suspendu dans les airs pour se rendre dans certains coins de Seattle. Quelques itinéraires sont disponibles en partant du centre-ville vers le bas de la ville.

Pour plus d'infos sur la ville et les endroits à visiter, consultez VisitSeattle.org

9 adresses gourmandes

Loulay restaurant and bar

Loulay est une incontournable adresse gourmande de Seattle. Tous les locaux vous en parleront. C'est que son sympathique chef, Thierry Rautureau est très connu. Surnommé « The chef in the hat », ce Français d'origine vous propose une soirée mémorable dans son resto à la cuisine française raffinée et préparée à partir de produits locaux.

The Purple Café and Wine Bar

Ce bistro américain offre une cuisine au menu varié et inspiré par les produits locaux du coin. Il y a trois établissements qui existent sous cette enseigne, celui de Seattle est le premier à avoir vu le jour. C'est aussi le seul qui possède une magnifique terrasse sur le toit. On y vient certainement pour la nourriture, mais aussi pour le choix de vins. Chaque sommelier vous propose des accords uniques avec vos plats et vous fait découvrir quelques rares cuvées à bons prix. Le design du restaurant intègre au centre du bar une gigantesque tour faite de fer forgé, où trône des centaines de bouteilles de vins. À voir, et surtout à goûter !

Luc

Luc est le petit frère du restaurant Loulay. C'est un bistro inspiré des tables françaises mais avec un fort penchant américain, au niveau des portions et de l'intégration des produits locaux. On peut y manger pour le lunch ou le souper, mais je vous le conseille fortement pour le brunch le week-end. Leur crêpes, brioches aux amandes et œufs mollets vous transporteront ailleurs, probablement dans un des meilleurs cafés de Paris !

Outlier

Ce restaurant-bar est adjacent au magnifique hôtel boutique, Kimpton Hotel Monaco, situé dans le Financial District et vaut vraiment le détour. Chez Outlier on y vient pour les cocktails et l'ambiance au bar qui réunit une faune de jeunes trentenaires sympathiques et épicuriens. Les repas ne sont pas non plus à négliger ; on y sert en effet une cuisine locale fraîche et savoureuse. Le chef Shawn Applin est un amoureux de fruits de mer et de légumes croquants. Cela tombe bien, il a tout cela sous la main à Seattle ! Vous adorerez sa burrata maison et son pain sorti tout droit du four à bois.

Miller's Guilde

Si vous ne visitez pas un des restaurants du réputé chef Jason Wilson, récipiendaire d'un James Beard Award, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Jason est à Seattle ce que Laurent Godbout est à Montréal. Une sommité. Il travaille comme nulle autre les produits locaux, qui abondent de fraîcheur et de saveurs dans la Ville Émeraude. Le concept de Miller's Guilde s'inspire un peu de la cuisine de Francis Malmann en Argentine, c'est-à-dire une cuisine où les aliments, particulièrement les viandes mais aussi les légumes, sont grillés dans le feu de bois. Avec une touche moderne, il nous propose un menu axé sur le bœuf de première qualité et des cuissons remplies de saveurs. Restaurant adjacent à l'Hôtel Max.

Lola

Lola est un des restaurants du chef Tom Douglas, qui possède plusieurs établissements à Washington et qui est une vedette de la télé. Lola propose un menu composé de fruits de mer et de poissons frais pêchés à même le Pacifique et cuisinés à la façon grecque ou méditerranéenne. Tous les plats sont savoureux et la petite touche du chef Matt Fortner, un allié inestimable pour Douglas qui n'a plus le temps d'être en cuisine, amène légèreté et finesse à chacun des plats. On aime : leurs prix abordables et leurs assiettes savoureuses.

Le Panier

Vous avez envie d'une bonne pâtisserie comme seulement les Français savent les faire ? Qu'à cela ne tienne, Seattle peut vous offrir cela aussi ! La boulangerie Le Panier est tenue par un Français d'origine, Thierry Mougin, maître pâtissier, qui propose des croissants, des baguettes et des gâteaux des plus divins ! Situé dans l'historique quartier de Pike Place Market, la boutique attire tous les jours des foules, qui font la queue pour acheter divers produits fins. L'attente vaut diablement le détour !

The Nest

Le « Nid » est perché tout en haut de l'hôtel Thompson du centre-ville de Seattle. Sa terrasse extérieure donne une vue imprenable sur le Pudget Sound et le Pike Place Market. On y vient pour se relaxer entre amis en dégustant un de leurs magnifiques cocktails préparés par le mixologue de l'endroit avec sirops artisanaux et alcools locaux. Ils ont aussi toute une sélection de spiritueux âgés en barrique et des bières de microbrasseries du coin. Et si vous avez envie de grignoter, ils offrent un menu léger qui comble très bien la faim de fin de soirée !

Percy's & Co.

Si vous voulez vous imprégner de la « vibe West Coast » qui plâne sur Seatte, il faut absolument venir faire un tour au Percy's. C'est l'endroit « chill » par excellence, où il fait bon flâner en jeans et se laisser tenter par un cocktail artisanal offert au menu. Ils ont un petit jardin derrière leur établissement et ils y font pousser une grande sélection de fines herbes, dont ils se servent pour les concoctions de leurs cocktails. On s'y sent tout de suite bien et on aime le côté sympa de la place. On craque aussi pour leur menu bouffe, qui propose une sélection de plats créoles des plus exotiques.

À VOIR AUSSI