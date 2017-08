ADVERTISEMENT

La température est grimpée en flèche avec le défilé de La Vie en Rose jeudi au Festival Mode & Design. Une tonne de bombes légèrement vêtues ont envahi la passerelle.

En plus de la lingerie, des déshabillés, vêtements de nuit et looks détente, la marque québécoise a présenté pour la première fois sa collection de maillots de bain.

Dans leur collection automnale, on retrouve des bralettes, des soutiens-gorges bustiers remontant jusqu'au cou (très tendance en ce moment), beaucoup de transparence, du noir, encore plus de noir, du bordeau, et quelques touches de bleu royal. Côté imprimés, les grosses fleurs dominaient et allaient de pair avec les couronnes garnies de roses des mannequins.

L'automne promet d'être chaud.

Voyez toutes les photos du défilé sexy :