Audi vient de compliquer le nom de ses modèles

Comme Mercedes-Benz l'an dernier, Audi a décidé de revoir la nomenclature de ses modèles. Contrairement à la marque à l'étoile d'argent, cependant, les véhicules Audi ne changent pas de désignation.

Ainsi, les A4, A6, Q7, R8 et autres demeurent, mais ils recevront un nouveau chiffre à la droite qui est censé décrire la puissance du moteur. Sauf que c'est un peu compliqué.

En fait c'est très compliqué puisque ces ajouts s'appliquent à l'ensemble des modèles Audi vendus à travers le monde, et ils tiennent donc compte de la puissance des moteurs en kW et non pas en chevaux. En fait, le résultat final n'est pas si difficile à comprendre, mais le communiqué publié par le manufacturier allemand est une collection de chiffres qui le rend pratiquement impossible à assimiler du premier coup.

En résumé, chaque nom de modèle sera bonifié d'un chiffre qui indique la puissance du moteur qui se trouve sous le capot du véhicule. Les chiffres varient de 30 à 70 en fonction du nombre de kW développés par le moteur.

Un modèle alimenté par un moteur développant entre 108 et 129 chevaux reçoit le 30 tandis que des modèles comme la Audi R8 ou encore la Audi S8 Plus qui ont plus de 536 chevaux sous le capot recevront le chiffre 70. Une Audi A4 avec le quatre cylindres turbo de 252 litres aura le chiffre 50 à droite du A4 alors que la S4 et son moteur de 333 chevaux sera désormais appelée S4 55.

En fait, il s'agira plutôt de l'Audi S4 55 TFSI, car Audi a aussi décidé d'ajouter le type de moteur (TFSI, TDI, e-Tron...) en plus du chiffre.

On ne sait pas exactement pourquoi Audi a décidé d'adopter cette nouvelle stratégie. Il est peu probable que la demande soit venue des propriétaires. Au moins, le tout sera rapidement oublié et nous serons habitués après quelques mois.

