Naomi Campbell pète encore sa coche publiquement

Les sautes d'humeur du top modèle Naomi Campbell ne sont pas rare. Sa dernière en date qui a secoué le monde de la mode? Elle a reproché à la salle de rédaction du Vogue britannique d'être trop blanche.

Le mannequin étoile de 55 ans a publié sur son compte Instagram une photo de l'équipe du magazine où on y voit que des blancs. Aucune couleur en vue.

La photo a été prise juste avant qu'Edward Enninful soit nommé rédacteur en chef de la publication mode plus tôt ce mois-ci, faisant de lui le premier rédac chef noir (et gai) du Vogue UK.

"J'espère voir une équipe plus inclusive et diversifiée maintenant qu'Edward Enninful est le rédacteur en chef", a-t-elle écrit sur le réseau social.

This is the staff photo of @britishvogue under the previous editor #AlexandraSchulman. Looking forward to an inclusive and diverse staff now that @edward_enninful is the editor 🌍🇬🇧👩🏼👱‍♀️👩🏽👩🏾👵🏿let's hear your thoughts ? Une publication partagée par Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) le 22 Août 2017 à 4h23 PDT

M. Enninful qui a engagé Naomi Campbell et Kate Moss comme collaboratrice dès son embauche avait révélé en entrevue avec le Time l'année dernière qu'un changement généralisé était nécessaire pour rendre l'industrie plus diversifiée.

Naomi Campbell, pour sa part, défend régulièrement la communauté noire, et plus particulièrement dans le milieu de la mode. Contrairement aux jeunes modèles afro-américains, sa voix a un poids certain et, disons-le, sa réputation n'est plus à faire. Elle ne risque pas de se faire tasser pour une telle sortie publique.

