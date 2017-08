Internet se moque déjà de la couverture du nouvel album de Taylor Swift

ADVERTISEMENT

La couverture du prochain album de Taylor Swift Reputation est en train de développer sa propre réputation.

La chanteuse a dévoilé mercredi la couverture de son prochain opus, qui doit sortir le 10 novembre, et ce ne fut pas bien long avant qu'Internet décide de faire aller ses talents de Photoshop.

Voici quelque-unes des meilleures trouvailles:

taylor swift's new album cover but with michael cera pic.twitter.com/pLlBE6jQ8b — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) August 23, 2017

«La couverture du nouvel album de Taylor Swift, mais avec Michael Cera»

Taylor Swift isn't the only one with a famous #Repuation... pic.twitter.com/zJJA7fJeSE — The Walking Dead (@TheWalkingDead) August 24, 2017

«Taylor Swift n'est pas la seule avec une célèbre #réputation...»

everyone please ignore the leaked cover because you just KNOW this is the final version pic.twitter.com/252qAWURyM — Adam J. Kurtz (@adamjk) August 23, 2017

«Ignorez tous la couverture qui a fuité, parce que vous SAVEZ que ceci est la version finale»

the hell is with this high school digital art project pic.twitter.com/Pc2FPY974f — Jill Krajewski (@JillKrajewski) August 23, 2017

«L'enfer est avec ce projet d'art numérique de l'école secondaire»

Designer: What are you thinking for the album cover

Taylor Swift: FAKE NEWS!

Designer: Say no more fam. pic.twitter.com/Mi3cyWJ7Ll — Michael Carney (@carneymichael) August 23, 2017

« Designer: Que penses-tu de la couverture de l'album ?

Taylor Swift: FAKE NEWS!

Designer: N'en dis pas plus.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.