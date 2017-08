Brigitte Boisjoli n’a pas aimé sa grossesse

ADVERTISEMENT

Brigitte Boisjoli est la nouvelle maman de la petite Charlie, deux mois. À l'émission Les échangistes, elle s'est confiée sur sa grossesse. «Moi, je voulais accoucher, j'étais tannée», a révélé la chanteuse. «On est allés aux cours prénataux et les filles ont le regard illuminé, mais pas moi. J'avais un regard terne de fille qui a mal au cœur et qui se dit 'écoute, je n'ai plus mon corps'. J'étais à 200 000 milles à l'heure et je n'ai jamais fait vraiment attention à mon corps jusqu'à ce que je tombe malade et que je dise 'OK, c'est assez'.»

Nathalie Petrowski a compati avec la nouvelle maman en lui disant qu'elle aussi avait trouvé sa grossesse difficile. «Ressens-tu de la pression sociale sur la mère que tu es supposée être?», lui a-t-elle demandé. «J'en ai reçu quand j'ai annoncé que j'allais travailler très tôt. J'ai reçu des messages Facebook de mamans pas contentes de mes choix», a répondu Brigitte. «C'est ma vie. C'est mon enfant. J'ai ressenti quand même une certaine pression», dit-elle.

Brigitte Boisjoli a aussi profité de son passage à l'émission pour chanter Question de feeling avec son conjoint Jean-Philippe Audet.

Rappelons que Brigitte lancera son prochain album, Signé Plamondon, qui est entièrement dédié à l'oeuvre de Luc Plamondon, le 13 octobre prochain.

Pour voir l'entrevue en entier, c'est ici.

À voir également :