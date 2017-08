Voici les 10 emplois les plus en vue à Montréal

Le site de recherche d'emploi Indeed vient de dévoiler son palmarès pour l'année 2017 des dix emplois les plus en vue à Montréal.

Sans surprise, plus de la moitié relèvent du secteur des technologies, dont le top 3 occupé par les postes d'ingénieur de processus de développement et d'exploitation, de développeur de bout en bout (full stack) et de directeur de produit.

Du côté des métiers les mieux payés, on note ingénieur logiciel principal avec un salaire moyen de 107 013 $, directeur des ressources humaines (106 497 $) et ingénieur de processus de développement et d'exploitation (98 960 $).

Pour déterminer son palmarès, Indeed a regardé le nombre de postes affichés, la croissance du nombre d'affichages depuis 2014 et le salaire.

Pour les curieux, voici la liste complète des résultats: