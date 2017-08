L'image du premier ministre Justin Trudeau a été immortalisée dans les bandes dessinées, sur des chandails et même sur des «bobbleheads».

Vous pouvez désormais ajouter une sculpture faite de beurre à cette liste. On peut retrouver cette oeuvre à l'Exposition nationale du Canada à Toronto.

La statue a été inspirée par un moment qui est devenu viral de Trudeau rencontrant deux petits pandas au zoo de Toronto en 2016.

Today I had the pleasure to unveil the names of @TheTorontoZoo's panda cubs! Say hello to Jia Panpan & Jia Yueyue: pic.twitter.com/iFCAlID7bc