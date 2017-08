À vouloir éviter la polémique à tout prix, ESPN s'en est créé une. La chaîne sportive américaine a retiré à Robert Lee les commentaires d'un match de football américain car il est l'homonyme d'un ancien général au coeur des récents événements dramatiques à Charlottesville.

C'est dans cette même ville de Virginie que le commentateur sportif devait couvrir le premier match de la saison de l'University of Virginia, le 2 septembre.

ESPN n'a d'ailleurs pas caché qu'elle avait pris la décision controversée «simplement en raison de la coïncidence de son nom» avec Robert E. Lee, mort en 1870, un ancien général sudiste qui commanda les troupes des Etats esclavagistes durant la Guerre de Sécession.

Son nom est tragiquement revenu au coeur de l'actualité américaine il y a une dizaine de jours lorsque des sympathisants néonazis s'étaient rassemblés à Charlottesville, dans l'est américain, pour défendre sa statue menacée d'être déboulonnée. Le rassemblement avait tourné au drame après des heurts entre les partisans de la suprématie blanche et des militants anti-racistes, dont une femme avait été tuée.

«Nous avons collectivement pris la décision avec Robert de changer de match au moment où les tragiques événements de Charlottesville se sont produits», a expliqué la chaîne dans un communiqué. «A ce moment-là, tout le monde a pensé que c'était la bonne décision».

Mais la polémique a vite monté et la mésaventure de Robert Lee, qui commentera à la place le match entre Youngstown State et Pittsburgh, a fait l'objet d'innombrables railleries sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, l'internaute @Eric_RaceReview a ainsi écrit: «Si cette société ne peut pas faire la différence entre "Robert E Lee" d'il y a plus de 150 ans et le commentateur asiatique "Robert Lee", nous avons un sérieux problème».

If this society can't tell the difference from "Robert E Lee" from 150+ years ago to an Asian sportscaster "Robert Lee" we are in trouble — Eric Smith (@Eric_RaceReview) 23 août 2017

2017: ESPN pulls Asian announcer from a game because his name is Robert Lee.



2018: ESPN awards itself Arthur Ashe Courage Award at ESPYS. — Not Jerry Tipton (@NotJerryTipton) 23 août 2017

I'm sitting here blown away about the ESPN Robert Lee story. You can't make this shit up. Ron Burgundy is running ESPN. — Jason Whitlock (@WhitlockJason) 23 août 2017

ESPN pulled an ASIAN broadcaster named Robert Lee from the UVA football game because his name is Robert Lee? Seriously, I quit America — Josh Copen (@joshcopen) 22 août 2017

VOIR AUSSI: