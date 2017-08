Quelques centaines de manifestants ont déambulé dans le calme autour de l'ambassade américaine mercredi après-midi à Ottawa. La manifestation qui s'annonçait pacifique a voulu dénoncer les courants suprémacistes blancs et le racisme sous toutes ses formes.

Dans une série de discours, avant d'entreprendre la marche, les organisateurs ont exprimé leur solidarité aux victimes de néonazis à Charlottesville, ainsi qu'à toutes les victimes de discrimination, partout ailleurs.

Le 11 août, une manifestation dans la petite ville de Virginie a donné lieu à de violents affrontements entre le camp composé de groupes néonazis et l'autre camp, qui était composé de militants opposés aux positions de ces personnes se réclamant de l'«alt-right». Les violences ont dégénéré au point où un homme a tué une jeune femme et blessé plusieurs autres personnes en fonçant avec son véhicule sur la foule. Le suspect, James Alex Fields fils, a été arrêté et fera face à plusieurs accusations, dont une de meurtre non prémédité.

Les discours et les slogans s'en sont pris à Donald Trump. Mais lorsque les manifestants ont marché autour de l'ambassade, sous surveillance policière, il n'y a eu ni chants, ni slogans. Leurs pancartes étaient quand même éloquentes. «Le silence blanc équivaut à de la violence», pouvait-on lire sur plusieurs d'entre elles, ou encore «les réfugiés sont bienvenus ici», et aussi «Arrêtez de prétendre que votre racisme est du patriotisme».

Des voitures de la GRC et des policiers à vélo de la ville d'Ottawa surveillaient la manifestation.

