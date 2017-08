Les «Barmaids» toujours payantes à MusiquePlus

ADVERTISEMENT

Plus de 400 000 : c'est le nombre estimé de téléspectateurs qui ont syntonisé Barmaids, la saison dernière, à MusiquePlus, toutes diffusions confondues. Et c'est sans compter le nombre de clics – entre 60 000 et 100 000 – générés par les chics demoiselles sur le web, chaque semaine.

Pas de surprise ici : le contenu de Barmaids a beau ne pas toujours voler très haut, la chaîne n'allait certainement pas laisser filer un tel hit. Nos Barmaids reprennent donc du service dès la semaine prochaine avec de nouvelles péripéties, et MusiquePlus se sert même de l'attrait du docu-réalité pour s'attirer de nouveaux abonnés : les trois premiers épisodes de l'automne seront déposés sur la plateforme de visionnement noovo.ca, mais pas les suivants. Il faudra donc réagir vite si on souhaite continuer de se délecter des répliques salaces de Carolane, Jessica, Rachel, Marilyne et les autres, qui accueilleront sous peu trois nouvelles recrues, Ann-Gaël, Ève et Vanessa. Nos fêtardes mal engueulées regagneront leur case-horaire du jeudi, à 21h30, dès le 31 août.

À l'instar de sa «grande sœur», V, MusiquePlus sera beaucoup en mode Occupation double, à partir du 1er octobre et jusqu'aux Fêtes. D'abord avec la présentation quotidienne (le dimanche à 20h, puis du lundi au mercredi, à 19h) de OD+ en direct, sorte de «prolongation» de l'émission d'abord relayée à V, où Marina Bastarache et ses complices (Fred Bastien, Marie-Lyne Joncas, Guillaume Pineault, Gabriel D'Almeida-Freitas, Ève Côté, Valérie Daure, Nabil Lahrech et Laurie Doucet) analyseront tous les jeux et stratégies des célibataires en quête de l'âme sœur et commenteront les intrigues récentes. Le ton sera baveux, mais on jure que les panélistes seront réellement mordus de O.D et qu'on ne décèlera aucun mépris dans leurs propos.

Puis, si vous avez du mal à dormir parce que vous avez raté un développement juteux à Occupation double, MusiquePlus pensera à vous en proposant, à toutes les nuits, un montage de scènes, déjà diffusées ou pas, résumant l'essentiel de la compétition jusque-là. Ça se passera entre minuit et 6h, du lundi au dimanche. Or, si vous dormez sur vos deux oreilles, vous pouvez continuer de roupiller, car aucun scoop ne sera dévoilé pendant cette tranche nocturne.

Colorés Kult

MusiquePlus accueille aussi cette année Les Kult (jeudi, 22h30, dès le 31 août), une incursion dans la vie pas du tout monotone du coloré couple d'entrepreneurs Oliver et Victoria, jeunes parents en quête de gloire et de millions. «Drôles, successful et sans censure», se décrivent-ils eux-mêmes. Un autre produit qui risque de faire jaser, pour les bonnes comme les mauvaises raisons! Ça tombe bien, nos Kult seront en ondes le même soir que nos Barmaids chéries. «Si tu nous aimes pas, tu peux...», laisse planer Oliver dans un extrait de la série présenté aux médias, mardi, lors du lancement d'automne de Groupe V Média. Insérez la vulgarité de votre choix pour compléter la phrase.

Par ailleurs, Jérémy Demay et Buzz jouissent d'une deuxième saison (du lundi au vendredi, à 19h30, dès le 28 août) sur MusiquePlus, mais Lip Sync Battle est écartée de la grille pour l'instant.

Rayon séries internationales, on ne dénote aucune nouveauté chez MusiquePlus, qui table toujours sur Gotham, Marvel :Agent Carter, Super girl, Marvel : Agents du s.h.i.e.l.d, La fièvre de la danse et autres Incroyable famille Kardashian et X Factor pour garder son auditoire captif. Par contre, chez la voisine MAX, qui continue d'œuvrer dans la fiction étrangère, on s'imprègnera de Colonie (mercredi, 22h, dès le 30 août), une histoire d'invasion d'extraterrestres, de même que des suites de Orange is the new black, Lucifer, Chicago Med, Happy Valley, Amour si affinités, Younger, Bones et Le mentaliste.

