Les circonstances sont parfois étranges. Alors qu'on apprenait mardi la disparition du grand Réjean Ducharme, le Festival international de littérature (FIL) détaillait la programmation de sa 23e édition avec une lecture de Le Lactume, livre inédit de l'auteur du mythique L'Avalée des avalés.

Disponible en librairie dès vendredi, le recueil posthume, daté de 1966, est composé de 198 dessins et légendes que le public pourra découvrir durant toute la tenue du festival dans le cadre d'une exposition réunissant l'intégralité du contenu de l'ouvrage.

Le FIL se poursuivra du 22 septembre au 1er octobre avec au menu une cinquantaine de manifestations réunissant plus de 200 écrivains artistes de toutes disciplines d'ici et d'ailleurs. En ouverture, le spectacle L'Une & l'Autre, fruit d'une rencontre déjà annoncée entre la romancière Delphine de Vigan et la chanteuse La Grande Sophie.

Dany Laferrière, Sophie Desmarais et Pierre Curzi

Pierre Curzi et Benoît Drouin-Germain seront à l'affiche de Salut Galarneau!. Ce spectacle adapté et mis en scène par Alexis Martin célèbrera les 50 ans du roman éponyme signé Jacques Godbout. Un autre rendez-vous incontournable, celui de Là d'où je viens, Darling!, une production littéraire sur l'œuvre de la Biélorusse Svetlana Aleixievitch portée ici par la voix et la présence de Sophie Desmarais.

Herménégilde Chiasson aura droit à une carte blanche. Ainsi l'auteur acadien d'une quarantaine d'ouvrages proposera des rencontres pluriels allant de l'écriture à la musique en passant par les arts visuels. Un autre mélange des genres avec Humanitudes – opéra de rue, imaginé en mai dernier par l'Opéra de Montréal et l'organisme Le Sac à Dos qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance.

En marge d'un volet consacré aux relations littéraires entre le Québec, la France et Haïti, l'Académicien Dany Laferrière s'entretiendra autour d'une rencontre publique sur son amour des villes que sont Montréal, Paris et Port-au-Prince. Une série consacrée aux Premières Nations sera l'occasion de découvrir une version théâtrale du texte à teneur autobiographique Nirliit de Juliana Léveillé-Trudel qui sera entourée des chanteuses de gorge inuites Jeannie Calvin et Hannah Tooktoo.

Détails sur la programmation: festival-fil.qc.ca