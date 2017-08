La police saoudienne a indiqué mercredi avoir libéré un garçon de 14 ans qui a été filmé en train de danser sur la célèbre chanson «Macarena» à une intersection de la ville de Jeddah, selon des médias locaux.

La vidéo, qui est devenue ces derniers jours virale en Arabie saoudite, montre le garçon, écouteurs sur les oreilles, se déhancher et faire aller ses bras au rythme du succès des années 1990, souriant et riant tout au long de la danse.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF