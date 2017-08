James Thierrée, petit-fils de Charlie Chaplin, au programme de la TOHU

ADVERTISEMENT

Le chapiteau de la TOHU accueillera un invité de marque en la présence du comédien et metteur en scène James Thierré, le petit-fils de Charlie Chaplin. L'artiste suisse et sa compagnie du Hanneton qui avaient marqué les Montréalais en 2010 et en 2012 avec la production Raoul seront de retour le 28 septembre prochain avec une toute nouvelle pièce intitulée La grenouille avait raison.

James Thierré y recrée l'atmosphère fantastique des fables, entre rêve et cauchemar, évoquant au passage la proximité des liens du sang et la violence de l'enfance. L'acteur qui signe également la scénographie et la musique originale sera sur les planches entouré de cinq autres comédiens.

Outre ce spectacle d'ouverture inspiré du célèbre conte des frères Grimm, Le Roi grenouille, les organisateurs à la TOHU ont dévoilé mardi après-midi le reste de la programmation composant leur 14e saison. À partir du 14 novembre, le collectif québécois Nord Nord Est proposera Une chambre de verre, une nouvelle création mettant à l'affiche les acrobates Valérie Doucet et Julius Bitterling.

La crème de la crème



Pendant le temps des fêtes, une reprise de Patinoire de la compagnie des 7 doigts. Après un passage très remarqué au festival d'Avignon, le spectacle solo et muet de Patrick Léonard qui réunit théâtre et performance clownesque sera de retour en ville.

Pour une troisième année, la TOHU proposera ensuite du 22 février au 4 mars ses Coups de cœur où viendront se produire les meilleurs artistes du moment, le tout sur une mise en scène de Fernand Rainville. Plus tard durant la semaine de la relâche, deux productions destinées aux familles: Pss Pss et Petits pieds à grignoter. S'ajoutera au calendrier la pièce Celui qui tombe du Français Yoann Bourgeois.

Signalons enfin que la Place des arts s'associe avec la TOHU pour la présentation de deux productions phares: Triptyque des 7 doigts et Dois de Luis & Pedro Sartori Do Vale.

Détails sur la programmation: tohu.ca